最低工資審議會Q3召開！勞長何佩珊曝時間點 透露「調漲是趨勢」
勞動部長何佩珊今日（17）日接受網路媒體專訪，談及最低工資相關議題時指出，9月將召開最低工資審議委員會「調漲薪資是目前的趨勢」，但調幅必須尊重最低工資審議委員決定，希望能給予勞工更好的待遇。
記者林莞茜／綜合報導
何佩珊今日接受Yahoo TV《齊有此理》及《中午來開匯》專訪時都有提到，自2016年以來基本工資年年調漲，每年調幅約3到4%，不過今年調幅，尊重9月將召開最低工資審議委員會的審議委員決定，但她也說，6月中下旬有召開第一次的最低工資委員諮詢會，當時與會委員也都討論到CPI上漲的問題，均傾向考慮物價上漲、通膨因素，給予最低工資合理處理。
不過，仍有多數民眾認為薪資漲幅跟不上物價飆漲，何佩珊則說「經常性薪資跟最低工資是兩個不同層次的問題」，解釋勞動部所能運用的政策工具，是讓最低工資合理反映社會期待，至於最低工資調漲只漲到移工，沒漲到本國勞工，何佩珊也坦言，最低工資審議確實無法說服企業給一般員工加薪，但只要最低工資持續調升，還是會誘使經常性薪資調漲，兩者會同步調升。
何佩珊指出，其中一個加薪政策為軍公教的帶頭示範加薪，此效果甚至比最低工資來得顯著，而讓企業願意加薪的誘因，則是讓企業可以抵稅。