饗食天堂、果然匯勁敵爆出來了！這間450元飽到吐　老饕吃過上癮

台鐵、高鐵都能吃飯喝水！孩童困惑「為何捷運不行」　北捷解答了

▲有位家長帶著孩子搭乘捷運，結果小朋友突然好奇「明明搭台鐵、高鐵都能吃便當、喝水，為什麼搭捷運的時候就不行？」（示意圖／取自台北捷運官網）
▲有位家長帶著孩子搭乘捷運，結果小朋友突然好奇「明明搭台鐵、高鐵都能吃便當、喝水，為什麼搭捷運的時候就不行？」（示意圖／取自台北捷運官網）

記者潘毅／綜合報導

小朋友童言童語的提問，總是能意外讓大人學到新知識！近期就有位家長帶著孩子搭乘捷運，結果小朋友突然好奇：「明明搭台鐵、高鐵都能吃便當、喝水，為什麼搭捷運的時候就不行？」此題一出，也有些考倒家長，讓他只好尋求網路智囊團的幫忙。對此，其實台北捷運早已給過解答，指出捷運上禁食的主因在於「避免設備運作被干擾」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一位家長在社群平台Threads上發文求助：「小朋友在問，為什麼搭台鐵、高鐵可以在車上吃便當，捷運上卻連喝水都不行？」而他則回應說，捷運會這樣規定一定是有原因的，不過孩子好奇心無窮，喜歡打破砂鍋問到底，讓他只好發文求助。

文章曝光後，隨即變成熱議話題，不少網友紛紛回應「好像有看過北捷解釋，說是怕引來小動物」、「捷運搭長途頂多40分鐘，但高鐵、台鐵都要2小時以上，差異在這邊吧」、「要維持環境整潔吧，目前看起來確實有效」。

▲台北捷運公司今年3月31日淡水信義線推出友善寵物列車（圖／取自台北捷運官網）
▲捷運站的禁止飲食區，是以各車站閘門前之黃色標線為界，黃色標線以內為禁止飲食區，車廂內、等車月台都在列。（圖／取自台北捷運官網）
其實台北捷運公司過去曾解釋過，台北捷運車廂、車站內禁止飲食的主要原因，是要「避免小動物造成線路損壞」，因為捷運系統仰賴大量自動化的設備，而且班次又多又緊密，害怕食物的碎屑引來蟲子或其他小動物破壞線路，干擾設備運作，若出狀況導致班次延遲，也會影響到大量通勤族。

根據大眾捷運法第50條第1項第9款規定，民眾在捷運禁止飲食區內吃東西、喝飲料、嚼食口香糖或檳榔，可處新臺幣1,500元以上7,500元以下罰鍰，而捷運的禁止飲食區，則是以各車站閘門前之黃色標線為界，黃色標線以內為禁止飲食區。

▲台北捷運因稍早強震暫時停駛。（示意圖／資料照片）
▲北捷也指出，若民眾出現需要吃藥、血糖過低等特殊情況，可以先告知車站服務人員，就能飲水或是服用藥物。（示意圖／資料照片）
但這項嚴謹的規定也有著例外，北捷指出，如民眾需要吃藥、血糖過低等特殊狀況時，可以先告知車站服務人員，就能飲水或是服用藥物。

北捷「米奇與好朋友」彩繪列車登場！超Q內裝曝光　迪士尼控快衝

她狂搭北捷「票卡進帳342元」！短途通勤族認了：比1200月票好用

北捷搭到淡水「驚醒在象山」！他刷不出站　站務員嚇：搭了5小時

台灣最強高中生Ray太狂！美國月賺上百萬　打賭贏Kai爽拿60萬球鞋

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選