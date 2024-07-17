台鐵、高鐵都能吃飯喝水！孩童困惑「為何捷運不行」 北捷解答了
小朋友童言童語的提問，總是能意外讓大人學到新知識！近期就有位家長帶著孩子搭乘捷運，結果小朋友突然好奇：「明明搭台鐵、高鐵都能吃便當、喝水，為什麼搭捷運的時候就不行？」此題一出，也有些考倒家長，讓他只好尋求網路智囊團的幫忙。對此，其實台北捷運早已給過解答，指出捷運上禁食的主因在於「避免設備運作被干擾」。
記者潘毅／綜合報導
一位家長在社群平台Threads上發文求助：「小朋友在問，為什麼搭台鐵、高鐵可以在車上吃便當，捷運上卻連喝水都不行？」而他則回應說，捷運會這樣規定一定是有原因的，不過孩子好奇心無窮，喜歡打破砂鍋問到底，讓他只好發文求助。
文章曝光後，隨即變成熱議話題，不少網友紛紛回應「好像有看過北捷解釋，說是怕引來小動物」、「捷運搭長途頂多40分鐘，但高鐵、台鐵都要2小時以上，差異在這邊吧」、「要維持環境整潔吧，目前看起來確實有效」。
其實台北捷運公司過去曾解釋過，台北捷運車廂、車站內禁止飲食的主要原因，是要「避免小動物造成線路損壞」，因為捷運系統仰賴大量自動化的設備，而且班次又多又緊密，害怕食物的碎屑引來蟲子或其他小動物破壞線路，干擾設備運作，若出狀況導致班次延遲，也會影響到大量通勤族。
根據大眾捷運法第50條第1項第9款規定，民眾在捷運禁止飲食區內吃東西、喝飲料、嚼食口香糖或檳榔，可處新臺幣1,500元以上7,500元以下罰鍰，而捷運的禁止飲食區，則是以各車站閘門前之黃色標線為界，黃色標線以內為禁止飲食區。
但這項嚴謹的規定也有著例外，北捷指出，如民眾需要吃藥、血糖過低等特殊狀況時，可以先告知車站服務人員，就能飲水或是服用藥物。