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《Sweet Home 3》7月19日開播！李到晛確定回歸　追劇資訊一次看

▲《Sweet Home 3》將於7月19日在Netflix上線，導演李應福表示李恩赫（李到晛 飾）將回歸，車賢秀（宋江 飾）也會有很多戲份，觀眾敬請期待。（圖／Netflix）
▲《Sweet Home 3》將於7月19日在Netflix上線，導演李應福表示李恩赫（李到晛 飾）將回歸，車賢秀（宋江 飾）也會有很多戲份，觀眾敬請期待。（圖／Netflix）

記者陳雅蘭／綜合報導

熱門漫改韓劇《Sweet Home 3》將於7月19日在Netflix上線，本季主要演員金武烈、吳正世、劉五性、鄭振永、高旻示、李施昤、金是兒、李陣郁跟導演李應福今（17）日出席記者會，導演透露李到晛將回歸，宋江的戲份「會變多」，觀眾可以好好期待！

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▲金武烈（左起）、吳正世、劉五性、鄭振永、高旻示、李施昤、金是兒、李陣郁一同出席《Sweet Home 3》記者會。（圖／Netflix）
▲金武烈（左起）、吳正世、劉五性、鄭振永、高旻示、李施昤、金是兒、李陣郁一同出席《Sweet Home 3》記者會。（圖／Netflix）
《Sweet Home》2020年12月起開播，故事講述車賢秀（宋江 飾）是校園霸凌受害者，又遭遇父母、妹妹接連死亡，萌生自殺念頭那天，居住的公寓發生一連串恐怖事件，主角與鄰居們並肩和怪物對抗；劇情今年邁入第三季，長達4年的旅程即將迎來「大結局」。

《Sweet Home 3》即將在19日開播，導演李應福表示：「第三季正如字面上的意思『回歸家園』。第一季和第二季因怪物化事件而分離的戀人、朋友和同伴們在第三季相遇、回到家園，將共同合作克服危機。」他也透露李恩赫（李到晛 飾）將回歸，車賢秀（宋江 飾）也會有很多戲份，觀眾可以期待一下。

▲高旻示透露第三季的節奏比第二季更快，宋江的演技「絕對可以打動觀眾」。（圖／Netflix）
▲高旻示透露第三季的節奏比第二季更快，宋江的演技「絕對可以打動觀眾」。（圖／Netflix）
《Sweet Home》在第一季公開時，成為首部登上美國Netflix前10名的韓國電視劇，備受關注和喜愛，但第二季的評價卻未達預期。而去年12月公開的第二季，故事從開端的「綠之家」轉移到外部世界的體育場，過程中出現比第一季更多的角色和他們各自的故事，因此被評為冗長乏味。

導演李應福對此表示：「第二季收到了很多意見，讓我重新思考故事核心的部分。懷著回歸初心的心態，充分反映了反饋，圓滿完成了第三季。」他也強調：「大家可以期待第三季！」從第一季起就參與的高旻示則說：「第三季的節奏比第二季更快，我看了三次，非常有趣，賢秀將會展現更成熟的魅力！我曾對宋江說『你的眼神多了故事』，相信這一點也會打動觀眾的。」

《Sweet Home 3》中，未解決的故事和面臨變化的角色們將交織在一起，展開新的故事。能夠洞察怪物內心的賢秀將如何影響怪物化事件，變成不死且無感情的新人類的李恩赫，以及脫離母親懷抱、與各種人建立關係的孩子（金是兒 飾），他們將扮演什麼角色，都是看點。

《Sweet Home3》播出資訊
導　演：李應福
原　作：金坎比、黃英璨
編　劇：洪素利、朴素貞
類　型：劇情、驚悚
主　演：宋江、李陣郁、李施昤、高旻示、李到晛、振永、劉五性、吳正世、金武烈、金是兒
集　數：8
開播日：2024年7月19日（五）15：00
收　看：Netflix

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