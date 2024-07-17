9月審議最低工資 工商大老林伯豐：調幅不宜超過3％
《最低工資法》於今年1月1日正式上路施行，預計將在Q3審議會做出決定，三三會理事長林伯豐今（17）日針對明（2025）年最低工資調升，提出5大建言，其中包括調幅不宜超過3％、最低工資審議會研究小組應增加工商業界代表、基本薪資的調漲不能過高、應評估研究時薪與月薪脫鉤，以及持續對加薪分紅的企業給予獎勵補助。
記者鄭妤安/台北報導
日前6月時曾傳出最低工資調幅預估3.8%起跳，月薪有機會上調至2.8萬元，當時林伯豐表示，政府已連續8年調漲基本工資，月薪調漲幅度約達37.3%、時薪調漲約52.5%，連帶勞健保、物價也跟著調升。建議2025年基本工資調幅不宜超過3％，若持續調漲，恐導致勞動成本增加，進階造成物價被墊高、公司恐減少僱用人數。
行政院明（18）日即將首度召開「經濟發展委員會」，台新金控董事長、工商協進會理事長吳東亮，以及鴻海董事長劉揚偉等人將擔任專家學者出席討論。吳東亮今日出席活動前受訪時指出，目前產業界談的比較多的還是ESG、碳費、電等議題，他會代表工商界和政府相互溝通，對於政院希望產業界幫員工加薪一事，他則表示，多數資方都會配合。