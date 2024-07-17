楊丞琳曾因走音被淘汰！突宣布再回歸《歌手》 粉絲急提醒1事
歌手楊丞琳日前參加節目《歌手2024》，不過因為節目採取直播、不修音方式播出，她當時無法克服緊張情緒，出現走音、唱錯詞等狀況，因此遭到淘汰。不過今（17）日有驚喜消息傳出，她透露即將回歸《歌手2024》突圍賽。許多粉絲看到都相當期待，表示「超級期待」，也有人提醒她不要緊張，「姐記得要好好選歌，放輕鬆唱」。
記者朱祖儀／綜合報導
楊丞琳先前上節目《歌手2024》演唱經典歌曲〈帶我走〉，不過剛上場就不小心在高音上出現失誤，唱到「刻在心中的脈搏」時，演唱得太過緊繃，事後她也自責說是因為自己太緊張；接著她第二集選唱林俊傑的〈不為誰而作的歌〉，不過也因為走音、唱錯歌詞等，最後慘遭淘汰。
不過驚喜的是，楊丞琳今天在微博發文表示，即將回歸《歌手2024》，將參加突圍賽。照片中也看到，她身穿黑色平口造型禮服，並擦上大紅色唇膏，看起來相當有氣勢，她也透露「周五見」。節目組也公布突圍賽的陣容，透露有孫楠、譚維維、許鈞、黃宣、楊丞琳、海來阿木、袁婭維、杭蓋樂隊、張鈺琪。
許多粉絲看到相當驚喜，「華麗歸來」、「姐姐加油！ ！你是最美最棒的！ ！期待你的作品」、「支持你的選擇，我們愛你」，也有人認為楊丞琳失誤是因為太緊張，因此也鼓勵「好好選歌發揮你最好的，眼裡的光不會消失只會化成星星閃耀著」、「不要緊張，平常心態，發揮出你的正常實力就是最厲害的」、「那就放鬆享受舞台吧，唱自己想唱的」。