月台抽菸被阻男怒推站務員、脫衣喊「釘孤枝」 警函請衛生局裁罰
一名中年男子今天上午在台鐵台中站月台違法抽菸，遭台鐵站務人員制止，不僅用台語飆喊「是不是要冤家」？「來釘孤枝」！還出手推人，女站務員出面時，還當場脫下上衣作勢要打人，過程全被對面月台的旅客拍下並上傳臉書社團「爆料公社」，網友大喊「太離譜」！由於站務員不願提出告訴，警方表示將依《菸害防治法》函請台中市衛生局裁罰2000元至1萬元。
記者顏幸如／台中報導
這起糾紛發生在今（17）日上午10點左右，1名男子在台中火車站月台抽菸，遭台鐵站務人員制止，男子竟當眾朝站務人員飆罵足足3分多鐘，並出手推人。男站務員一路退了10幾公尺，身材魁梧的男子得寸進尺，不斷喊著「是不是要冤家？」「來啊！來釘孤枝」。女站務員出面制止，男子更生氣，將身上行李全丟在地上，接著在她面前脫掉上衣，繼續進逼男站務員。月台上其他乘客不敢靠近，邊看邊喊「這人有毛病吧！」「警察怎麼還不來？」
站方立即通報鐵路警察處理，鐵路警察局台中分局表示，年約52歲的男性乘客，於台鐵台中站第二月台吸菸遭制止，心生不滿與站務員發生衝突。警方抵達現場後，男子已無抽菸行為，站務員表示過程中雖被碰觸到肩膀，但未成傷，不願提出告訴。
鐵警台中分局指出，台中車站站區為禁止抽菸區域，後續將調閱相關事證，依《菸害防制法》第18條第1項第5款及同法第40條第2項規定，函請台中市衛生局對男子裁處2千元以上、1萬元以下罰鍰。