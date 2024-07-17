SEVENTEEN登大銀幕！首爾安可演唱會全收錄 8/21這影城限量上映
超人氣韓國男團SEVENTEEN即將登上大銀幕！從去年7月起，13位成員展開了長達半年的「SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW'」巡迴演出，一路走訪9個城市，動員超過70萬名全世界的CARAT（粉絲名稱）。聽到粉絲的熱烈反響後，公司將今年4月追加的首爾演唱會改編成為電影《𝙎𝙀𝙑𝙀𝙉𝙏𝙀𝙀𝙉 𝙏𝙊𝙐𝙍 '𝙁𝙊𝙇𝙇𝙊𝙒' 𝘼𝙂𝘼𝙄𝙉 𝙏𝙊 𝘾𝙄𝙉𝙀𝙈𝘼𝙎》，記錄這場屬於SEVENTEEN的時代公演。台灣8月21日起，全台指定戲院將上映2D、4DX版本。
記者史平旭／綜合報導
今年4月27日至28日在首爾舉行的「SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' AGAIN TO SEOUL」的安可演出，也是成員們首次進入首爾世界盃體育場，在經紀公司HYBE和電影技術公司CJ 4DPLEX的努力下，將演唱會的全部過程收錄進電影中，與全世界觀眾見面。
此外，官方也引進了最新的4DX的技術，不僅能多視角欣賞演出，也可以讓CARAT坐在椅子上配合音樂節奏享受振動和動作效果，體驗到更好SEVENTEEN舞台和身歷其境的熱烈感動。
聽到粉絲敲碗後，《𝙎𝙀𝙑𝙀𝙉𝙏𝙀𝙀𝙉 𝙏𝙊𝙐𝙍 '𝙁𝙊𝙇𝙇𝙊𝙒' 𝘼𝙂𝘼𝙄𝙉 𝙏𝙊 𝘾𝙄𝙉𝙀𝙈𝘼𝙎》也確定於台灣上映，由全台指定威秀影城上映，7月23日晚間6點開放查詢場次，晚上9點開放購票，詳情請查詢威秀官方粉絲專頁，無論是第一次看演唱會還是想回味的CARAT們千萬不能錯過。