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巴黎奧運　拳擊國手賴主恩出征為屏東爭光

▲縣長周春米在縣府接見涼山拳擊英雄賴主恩（左）及教練羅尚策（中），盛讚他們是「屏東之光」。（圖／屏東縣府提供）
▲縣長周春米在縣府接見涼山拳擊英雄賴主恩（左）及教練羅尚策（中），盛讚他們是「屏東之光」。（圖／屏東縣府提供）

記者莊全成／屏東報導

2024巴黎奧運將於7月26日至8月11日在法國巴黎舉行。屏東縣長周春米今（17）日在縣府接見涼山拳擊英雄賴主恩及教練羅尚策，盛讚他們是「屏東之光」，並頒發3萬元營養金為賴主恩加油打氣。

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▲周春米頒發營養金3萬元，為賴主恩加油打氣。（圖／屏東縣府提供）
▲周春米頒發營養金3萬元，為賴主恩加油打氣。（圖／屏東縣府提供）
第33屆巴黎奧運的代表隊共有60名選手、39名教練。屏東唯一參賽的拳擊選手賴主恩在相隔7年後，再度取得奧運參賽資格，前進巴黎奧運。縣長周春米表示，賴主恩是來自屏東涼山的排灣族戰士，從國中開始接觸拳擊運動，開啟他的拳擊魂。雖然一路走來歷經十年的磨練及苦戰，但憑著堅定的信念，挑戰任何艱難的環境，終於在國際舞台獲得優異的成績，並在拳擊界嶄露頭角。賴主恩在拳擊路上有恩師羅尚策教練的信任與不離不棄，師徒聯手即將第二次挑戰奧運殿堂。

縣府教育處表示，2016年里約奧運，賴主恩是繼1996年亞特蘭大奧運蔡池修後，再度有台灣選手打進奧運拳擊會內賽。雖然於首輪止步，但賴主恩7年苦練有成，2022杭州亞運重返巔峰，獲得亞軍。在杭州亞運八強面對地主選手「中國拳王」王向陽，毫無畏懼地歷經苦戰擊敗對手，與教練羅尚策激動相擁的畫面仍歷歷在目。這一拳也為他再度取得2024巴黎奧運參賽資格。

為了備戰2024巴黎奧運，師徒二人今年前往美國加州與職業拳擊選手過招，提早適應美國與墨西哥拳擊選手的戰術及風格。三月及四月期間也移地至匈牙利及芬蘭，在匈牙利TATA拳擊訓練基地與同樣是奧運63.5公斤級參賽選手交流，並前往芬蘭參加GEEBEE邀請賽累積經驗能量。最後一個階段則是規劃最艱難的訓練，整個六月都在烏茲別克布哈拉訓練，在嚴酷的環境下進行最高強度的對打訓練及調整，持續進化與提升實力，將以最佳狀態迎接2024巴黎奧運的挑戰。

賴主恩說，「拳擊就是我的生命」。他給自己的期許就是專注於每一場比賽，告訴自己得失心不要太重，好好享受每一場比賽。奧運賽場上齊聚各國菁英選手，因此臨場發揮特別重要。經過長時間的努力訓練，他現在特別渴望上場比賽，有信心能為台灣、屏東贏得一面金牌。

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