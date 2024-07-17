巴黎奧運　拳擊國手賴主恩出征為屏東爭光

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縣府教育處表示，2016年里約奧運，賴主恩是繼1996年亞特蘭大奧運蔡池修後，再度有台灣選手打進奧運拳擊會內賽。雖然於首輪止步，但賴主恩7年苦練有成，2022杭州亞運重返巔峰，獲得亞軍。在杭州亞運八強面對地主選手「中國拳王」王向陽，毫無畏懼地歷經苦戰擊敗對手，與教練羅尚策激動相擁的畫面仍歷歷在目。這一拳也為他再度取得2024巴黎奧運參賽資格。
為了備戰2024巴黎奧運，師徒二人今年前往美國加州與職業拳擊選手過招，提早適應美國與墨西哥拳擊選手的戰術及風格。三月及四月期間也移地至匈牙利及芬蘭，在匈牙利TATA拳擊訓練基地與同樣是奧運63.5公斤級參賽選手交流，並前往芬蘭參加GEEBEE邀請賽累積經驗能量。最後一個階段則是規劃最艱難的訓練，整個六月都在烏茲別克布哈拉訓練，在嚴酷的環境下進行最高強度的對打訓練及調整，持續進化與提升實力，將以最佳狀態迎接2024巴黎奧運的挑戰。
賴主恩說，「拳擊就是我的生命」。他給自己的期許就是專注於每一場比賽，告訴自己得失心不要太重，好好享受每一場比賽。奧運賽場上齊聚各國菁英選手，因此臨場發揮特別重要。經過長時間的努力訓練，他現在特別渴望上場比賽，有信心能為台灣、屏東贏得一面金牌。