才爆前任拿性愛照威脅！啦啦隊女神收「包養陪玩邀約」 價碼曝光
新北國王啦啦隊Queens舞監楊若歆（楊楊），憑著姣好的外貌和火辣的體態，獲得許多粉絲的支持與喜愛，她不僅擁有深厚的舞蹈底子，過去還曾擔任過藝人的舞蹈老師，精湛的舞蹈實力備受肯定。而楊若歆先前曾提到前男友拿兩人「歡愉」時所拍下的照片，來威脅她不能分手，引起不少粉絲關注，近日她又透露自己因為穿著清涼，時常收到包養、陪玩的邀約，甚至還公開對方開出來的價碼，掀起熱議。
記者洪生儒／綜合報導
根據《TVBS新聞網》報導，楊若歆因為平常的打扮比較清涼，加上在社群上也是不吝嗇的展現自己的好體態，所以收過不少騷擾的訊息，除了傳訊息問她願不願意被包養之外，還有開價30萬邀請她陪玩的私訊，甚至還有陪吃飯價錢任她開的騷擾訊息，收到種種騷擾言論，楊若歆也坦言：「雖然傻眼，但置之不理就好。」
事實上，楊若歆當年在吳宗憲主持的節目《Power星期天》中脫穎而出，憑著模仿蔡依林大賽的鞍馬項目，得到蔡依林本人的認可，最後奪下冠軍，日後也曾經在拍攝廣告時擔任蔡依林的替身。直到2年前，楊若歆加入啦啦隊之後，身兼舞蹈總監的身分，在球場上熱力四射的應援，讓她獲得大批忠實鐵粉的支持，甚至還被封為啦啦隊女神。
不過，楊若歆在感情生活中的情路走得相當坎坷，她曾透露其中一任男友是佔有慾極強的恐怖情人，甚至還會對她施暴，而另一任男友則拿著兩人的性愛照來威脅她不能分手，當時楊若歆有為此事報警處理，但在事過境遷後，她最後還是跟男方繼續維持情侶關係，她也忍不住自嘲當時真的很天真又荒謬。