獨家／《回憶暫存事務所》停拍210天重生！製作人找千萬金援復拍

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該戲當時只剩下7天要殺青，不料，製作人李協諭直接宣布停拍，當時有積欠部分演員和工作人員酬勞，各個狀況不一。製作人李協諭向《NOWnews今日新聞》坦言，當時因為股東臨時抽資約一千萬，因此才會有欠薪問題，當下決定止損，所以才會宣布停拍，並且承諾之後一定會補齊薪水，也謝謝大家的力挺，沒有一直催促，讓他有充裕的時間協調。
製作人李協諭這段時間一直在找資金，面對這個缺口，他表示，雖然不至於要到賣房的程度，不過自己有先去找銀行貸款，把積欠的薪水先付一半表示誠意，之後再努力籌錢，他說：「我不是在業界第一天工作，也拍過很困難的戲，拍戲真的很辛苦，都是瘋子，但這件事發生（臨時被抽資）我也沒有失去信心。」
該劇終於順利找到新的金援，製作人李協諭透露，8月起準備復拍10天，由於場景特殊，之前搭的場景已經因為停拍拆掉，這次復拍找了新場地重搭，又要再付一筆不小金額，他語氣無奈：「台灣製作環境也很困難，現在最重要是好好把戲拍完，之後再去看有沒有平台能夠播出。」
這部戲是同名小說改編，製作人計畫把這個作品變成長期IP，並且準備要拍續集，已經在籌備中，他依舊樂觀表示：「有很多人大力幫忙，演員、工作人員都很相信我、挺我，希望之後一切順利。」
對於復拍一事，主演莊凱勛經紀公司表示，「檔期如果沒有強碰到，公司這裡當然希望能完滿拍攝，畢竟大家投入了相當多的心力。」