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13名孩童被餓死「凶手竟然抓錯人」？《孤寂靈魂》開場就玩重口味

▲日劇《積雪下的孤寂靈魂》中，小日向文世飾演發現13名兒童白骨案的事發屋主，被認成凶手遭到成田凌逮捕。（圖／MyVideo）
▲日劇《積雪下的孤寂靈魂》中，小日向文世飾演發現13名兒童白骨案的事發屋主，被認成凶手遭到成田凌逮捕。（圖／MyVideo）

記者陳雅蘭／綜合報導

日劇《積雪下的孤寂靈魂》由成田凌、小日向文世、吉川愛主演，故事一開場就玩重口味，小日向文世被指控虐殺13名養子女，立即被飾演刑警的成田凌逮捕，沒想到7年後才發現真凶似乎還逍遙法外，大反轉讓網友直呼：「太精彩」、「真凶到底是誰」、「不到最後一集應該都猜不到」。

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▲《積雪下的孤寂靈魂》中，吉川愛飾演被棄養的孤兒。（圖／MyVideo）
▲《積雪下的孤寂靈魂》中，吉川愛飾演被棄養的孤兒。（圖／MyVideo）
《積雪下的孤寂靈魂》改編自井龍一的小說與漫畫《如積雪般的永寂》，劇情描述小日向文世飾演的「灰川十三」陸續領養19名兒童，但有13名被發現活活餓死，陳屍在地下室，並以血跡留下一個六角形的怪異符號。飾演養女「蓮水花音」的吉川愛與其他6名養子口供一致，捍衛與自己沒有血緣關係的父親清白，但成田凌飾演的刑警「冴木仁」仍把他逮捕。

成田凌以模特兒發跡，轉當演員身分出道至今11年，漸漸成為實力派演員，無論是飾演沉默寡言、為愛而生的男人，還是關西的喜劇演員，甚至是連環殺人狂，他都能展示出截然不同的面貌。他對此謙虛表示：「我還是覺得自己有很多不足之處，我覺得自己需要做得更多，畢竟還是需要觀眾來評價。」問到未來想挑戰的角色時，他卻回答沒有：「什麼都好，真的什麼都好，只要能遇到好的人就行。」這回他飾演一名擁有複雜過去的刑警，這是一個他之前很少演繹過的角色。

成田凌受訪表示，這是一部非常出色的原作，拿到劇本就超興奮，他比大家更期待，想知道最後誰是凶手。成田凌透露《積雪下的孤寂靈魂》是在夏天拍攝，對體力要求很高，但工作人員和演員們充滿熱情，團隊都互相照顧避免中暑，希望可以帶給觀眾極度刺激，「雖然壓力很大，但我們每天都和工作人員、演員們一起認真的工作，保持高昂的士氣，努力讓觀眾感受到與原作不同的有趣之處，並享受這部作品」。

劇中，小日向文世在被偵訊的過程中，吉川愛遭人推下樓梯，她肯定推她的人「是殺害13名孩童的凶手」，成田凌決定和她聯手調查真相，時間一過就是7年，一名少女失蹤案揭開曙光，現場竟留有一樣的六角形符號，讓成田凌懷疑當年逮捕的小日向文世，根本不是真凶。

小日向文世過去都以陽光綠葉形象深植人心，這次化身染血大魔王，網友幾乎都能接受，甚至稱讚表示：「扮演如此令人毛骨悚然的角色令人耳目一新」、「超級神祕感，讓人會怕」、「真的就這樣死了嗎」，討論熱烈。

《積雪下的孤寂靈魂》播出資訊：
導　演：內藤瑛亮、二宮崇、高杉考宏
原　作：井龍一
編　劇：橋本夏
類　型：懸疑
主　演：成田凌
參　演：吉川愛、小日向文世、黑木美沙、佐藤大樹、萩原利久、杢代和人、山下美月
集　數：10
開播日：2024年7月7日
收　看：MyVideo（每週二中午12點更新）

▲《積雪下的孤寂靈魂》中，成田凌飾演偵辦13兒童白骨案刑警。（圖／MyVideo）
▲《積雪下的孤寂靈魂》中，成田凌飾演偵辦13名兒童白骨案的刑警。（圖／MyVideo）

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