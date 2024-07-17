NCC「剩3委員」影響iPhone 16上市？ 黃文哲：再想辦法解決
立法院昨（16）日三讀通過《國家通訊傳播委員會組織法》部分條文修正草案，導致8月1日起只剩3名NCC委員，恐將影響組織運作，以及iPhone 16在台灣上市的時程。主任秘書黃文哲今（17）日表示，會在合法範圍內想辦法解決目前遭遇的問題，預計下週會再公布作業要點，提報委員會更進一步討論。
記者林則澄／台北報導
立法院昨日三讀通過《國家通訊傳播委員會組織法》部分條文修正草案，規定NCC委員任期4年只可連任1次，不得再任，而且卸任委員在新任委員提名、上任以前不可自動延任；另為避免委員出缺過久，行政院長須在3個月內補提名委員，然而這樣的新制也將導致8月1日起只剩3名委員的情況。
黃文哲今日在例行記者會表示，由於4名NCC委員任期只到7月底，屆時要是無法產生新的委員，8月1日起勢必有段時間只剩3名委員，除了無法合法召開會議，恐將影響組織運作。
黃文哲提到，包括手機在內的進口射頻器材，是經採型式認證才能整批輸入台灣，但要取得型式認證的樣品得先通過NCC地方區處許可，再依審議要點規定報給NCC委員會召開會議追認。
黃文哲表示，按照現行規範，一旦委員會無法召開會議，造成效力未定的情況，就也無法進行審議、追認程序，因此下週會再研究如何處理相關問題，也將公布作業要點提報委員會討論。他也強調，會在合法範圍內想辦法，避免影響民眾使用受到歡迎的射頻器材。