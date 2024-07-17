面試拍A片要先試車？吳夢夢正面反擊：女優是缺錢不是缺X
「台灣第一女優」吳夢夢從成人平台SWAG出道，這幾年不斷往AV界發展，也不時會在社群平台上分享AV界的生態環境。由於大眾對AV女優都會有迷思，認為她們面試得先「試車」，今（17）日吳夢夢在社群平台上曝光AV女優會入行是因為缺錢，而不是「缺幹」。
記者吳昕蓓／綜合報導
吳夢夢在Threads上發文透露，通常會選擇成為AV女優都是因為「可以接受裸露／性愛賺錢」、「缺錢」，直言AV女優是因為缺錢才會進入這個行業，而不是「缺幹」，這群女孩從入行到退役都很清楚自己的目標，「知道自己為了什麼而做這件事，就跟一般人一樣上班下班，對其他工作人員、平台方、男優就是『上班好同事，下班不認識』的態度。」
吳夢夢也坦言，有很多人入行是茫然的，賺到錢後會迷失，「開始聽那些想幹她們的男性工作人員的吹捧，這些誇讚和支持都是甜美而誘人的」，她表示沒有人不喜歡被瞭解、認同、誇獎，「如果只是上床就可以持續獲得自我價值感，這些人是有可能願意的」，但她認為一竿子打翻一船人不是好事，「通常就是想博流量才發這種文章。」
不少人紛紛留言附和，「任何職業都值得尊重！」、「每人都有自己的前因後果，尊重，同時保持自我，獨立思考。開心就好了」、「目標導向，以終為使的重要性」、「辛苦了，持續努力～」、「請尊重專業」、「太真實了。」