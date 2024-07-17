柯建銘推薦領導者上情緒課「不是針對你」 賴清德幽默回應！
民進黨中常會今（17）日邀專家以「台灣社會情緒教育（Social and Emotional Learning, SEL）現況與未來發展」為題進行專案報告。據轉述，立法院民進黨團總召柯建銘在會中表示，領導者蠻適合上SEL課程，並轉頭向總統賴清德說「我不是針對你」；賴則笑回，「沒關係，我先深呼吸就好」。
記者陳佩君／台北報導
民進黨中常會下午邀請財團法人台南市杏璞身心健康關懷協會廖璽璸醫師、芯福里情緒教育推廣協會理事長陳慧慈教授以「台灣社會情緒教育(SEL)現況與未來發展」為題進行專案報告。
據轉述，立院民進黨團幹事長吳思瑤表示，立委需要跟很多人溝通、處理情緒問題，很需要這樣的知識和技能，能減少暴戾之氣。
柯建銘則說，在立院大家IQ都差不多，但EQ比較重要，據國外研究，一個人生氣時，深呼吸是最好方法，並提及領導者都蠻需要這樣的課程，隨即轉頭對賴清德說，「領導者都蠻需要這個課程」；賴莞爾一笑說，「沒關係，我先深呼吸就好」。
此外，民進黨秘書長林右昌也提到，黨中央將協助整理這會期立法成果，並加強論述，宣講活動告一段落後，會持續拜訪資深黨員及基層黨部。