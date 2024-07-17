鳳小岳才錯失金曲新人！下階段計畫曝光：暫時不發專輯了
鳳小岳近來跨足唱片圈，才發行首張專輯《柒》，就入圍第35屆金曲獎最佳新人獎、最佳最詞人獎、最佳專輯製作人獎。他今（17）日出席手錶活動，表示雖然最後沒有順利得獎，不過入圍就是被金曲獎肯定，這點將支持他持續做音樂，不過他考慮之後會先發單曲，暫時不會馬上出專輯，因為上一張專輯做了3年，希望大家可以多多認識，他平時也會多尋找靈感。
記者朱祖儀／台北報導
鳳小岳日前參加第35屆金曲獎頒獎典禮，雖然沒有順利拿獎，不過他從頭坐到尾，受到不少稱讚。今日他出席活動提到金曲獎，表示光是受到金曲獎入圍肯定這點，就能支持他繼續做音樂，不過他也強調做事情不喜歡太極端，平常會一直收集靈感，然後慢慢消化，也要找到一個平衡，對他來說就是最重要的事。
鳳小岳表示，最近還是忙著做音樂，下半年有陸續安排商演，也希望可以參加音樂祭，希望暑假期間可以和大家一起度過。他也透露，首張專輯有很不錯的收穫，但他接下來可能會發一些單曲，不急著再出一張新的專輯，因為上張專輯籌備了3年，很希望大家可以好好認識一下，不要只過短短一點時間這張專輯就消失了，對於明年是否有機會再拿金曲獎，他不敢隨便說，但還是希望有更多人能聽到他的音樂。
對於帶著兒子走金曲紅毯一事，鳳小岳今天透露，兒子當下非常開心，也可以理解爸爸的工作，如果不會影響學業、成長的話，可以考慮繼續帶兒子出席活動，不過如果兒子的學業很忙，就會希望他生活單純一點。至於下個月父親節要怎麼過？他表示最近行程很忙，父親節希望可以回家好好吃個飯，簡單跟家人相處。