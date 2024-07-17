工廠翻譯變越南語講師！新住民聊心路歷程 成大學外語老師
移民署南區事務大隊雲林縣服務站近期舉辦家庭教育及法令宣導課程，特別邀請國立彰化師範大學語言中心越南語講師範氏伶，應用個人經驗，搭配深入淺出解說，傳授最實用的生活越南語，幫助新住民夫妻在日常生活上的溝通，並結合財政部中區國稅局雲林分局、雲林縣衛生局毒品危害防制中心、鬥六衛生所等單位共同宣導多元主題，讓這次的家庭教育活動更加生動而有趣。
國際中心賴正琳／綜合報導
雲林縣服務站為了讓初入境的新住民瞭解移民法修正後放寬的相關規定，同時，為了使新住民認識在台權利及義務，邀請財政部中區國稅局雲林分局進行稅務宣導，教導新住民如何使用電子發票載具，並由鬥六衛生所宣導新住民設籍前產檢補助，與國人相同都有14次；還特別邀請長期致力於語言教學的越南語講師範氏伶，進行生活越南語解說，協助新住民夫妻透過簡單而生活化的越南語進行溝通，促進彼此交流與互動。
范氏伶早期在越南工廠擔任翻譯工作，因緣際會來到台灣後，透過參與華語師資培訓，持續提升自己的教學能力，期許為台灣社會貢獻多元的文化價值。範氏伶目前在彰師大語文中心教授越南語課程，教學方式不僅注重專業性，更帶給學生探索越南文化風情的樂趣，許多學生對此贊不絕口；除此之外，範氏伶積極投入社區教育工作，擔任越南僑裔高階人才在台協會（OVIAT）理事長，為新住民提供生活適應、親子教育等資源。
雲林縣服務站特別邀請她擔任本月家庭教育日的外聘老師，讓初入境新住民能感受到熟悉感及親切感，透過範氏伶的正能量和故事，激勵更多新住民勇於追求夢想，跨越文化融合的障礙，共同建構一個更加包容和繁榮的社會。