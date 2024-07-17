鬼片拍一半工作人員遭附身！對空淒厲吼叫：不要吵 雷擊爆炸失控
伊納拉莎拉菲娜（Inarah Syarafina）執導印尼恐怖懼作《血繼》，集結亞薩明賈塞姆（Yasamin Jasem）、布萊恩多馬尼（Bryan Domani）主演。拍攝過程驚傳工作人員遭到附身，不僅精神恍惚、臉色蒼白，還莫名對空氣淒厲吼叫：「不要吵！」之後還下起雷雨，電線桿甚至因為雷擊而爆炸，失控的片場令男主角布萊恩多馬尼直呼：「我其實非常害怕！」
記者黃雅琪／綜合報導
恐怖片《血繼》拍攝時發生靈異事件，在重要場面拍攝過程中，現場竟有工作人員遭到附身，男主角布萊恩多馬尼回憶起當時狀況：「似乎是有守護靈不喜歡被打擾，現場有兩個人精神很恍惚，其中一個人還突然跑到角落，好像看到什麼東西一樣，一直吼著『不要吵！不要吵！』」直到全體工作人員集體祈禱，一切才逐漸恢復平靜。
當大家以為平息之後，片場卻又馬上下起大雨，導演伊納拉莎拉菲娜還原道：「後來又下起大雨，讓拍攝被迫延遲，我們等了3、4個小時，雨下非常大！我記得當時是在森林當中，因為大雨的關係，就像身處在泥地裡。」後續更因為雷雨交加，甚至有電線桿遭到雷擊而爆炸。
失控的片場也讓布萊恩直呼：「我其實非常害怕！」接二連三發生的怪事，加上緊迫的拍攝行程，讓片場所有人都陷入焦慮恐慌，導演也分享：「由於都是夜景，所以我更能真實感受到自己的恐慌，如果這個場景沒有跟上可不行！」電影《血繼》7月19日上映。