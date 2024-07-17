嘻哈女王Jessi太火辣！「遮不住」傲人上圍當場走光 驚人影片曝
韓國嘻哈女王Jessi向來活潑開朗、有話直說，真性情、不做作的個性深受海內外粉絲喜愛，近期她登上Ｗaterbomb音樂節，表演多首熱門歌曲，並和歌迷大玩水槍，還因為玩太瘋而不慎走光，嚇得她趕緊轉過身調整衣服，還大罵一句髒話，讓在場歌迷嗨翻！而辣度破表的Jessi在演出途中還突然冒出問題，詢問前排粉絲：「如果想尿尿怎麼辦？直接尿在裡面嗎？」讓粉絲傻眼，Jessi還接著笑著說：「不過因為下雨了，應該看不太出來。」
記者施以慧／綜合報導
在這次的公開演出中，Jessi穿著一件銀色內衣，搭配銀色長褲帥氣現身，傲人上圍僅用單薄衣料遮擋，渾圓雙峰襯托出她的姣好身材，讓她一出場便尖叫聲不斷，但也因為布料太少，讓Jessi不慎在演出時走光，嚇得她趕緊背對觀眾並調整衣服，接著轉過身罵了幾句韓英夾雜的髒話，「整個都露出來了對不對？Fxxk！」粉絲也出聲安慰：「沒關係！沒關係！」
但音樂節的插曲不只這一齣，Jessi在台上與粉絲聊天時，竟突然爆出1句：「如果你是站在前排的人，想尿尿怎麼辦？直接尿在裡面嗎？」甚至還接著問：「那如果想大便怎麼辦？也直接大在裡面？」讓全場粉絲笑翻，接著Jessi還自己圓場，「我就是很好奇，站前面的人如果想尿尿怎麼辦，不過因為下雨了，應該看不太出來。」讓粉絲笑到不行。