川普欽點范斯當副手！《絕望者之歌》衝上排行榜 電影也跟著爆紅
美國總統大選只剩不到半年，共和黨籍前總統川普（Donald Trump）在經歷槍擊事件後，宣布出身俄亥俄州西南部的范斯（J.D. Vance）作為其總統大選競選搭檔，而這名今年才即將踏入40歲的俄亥俄州聯邦參議員過去出版的回憶錄《絕望者之歌》（Hillbilly Elegy）以及翻拍成的電影作品也瞬間成為討論話題。
國際中心楊智傑／綜合報導
這名繼尼克森之後最年輕的副總統候選人，於2016年出版自傳《絕望者之歌：一個美國白人家族的悲劇與重生》，台灣於2017年由八旗文化發行中文版，原著改編的電影版由奧斯卡獎得主朗霍華（Ron Howard）執導，艾美亞當斯（Amy Adams）、葛倫克蘿絲（Glenn Close）、蓋布瑞爾貝索（Gabriel Basso）主演，不僅獲得多項奧斯卡獎提名，也登上串流影音平台Netflix。
這本被稱為「理解川普的六本書之一」的著作，在范斯獲選為副總統候選人消息曝光後，包含平裝版、精裝版瞬間躍升為美國亞馬遜暢銷書排行榜的第1、2名，電影也登上Netflix美國地區的第6名。
英國廣播公司（BBC）報導指出，范斯記錄了自己從小生長的阿帕拉契山區的貧困環境，描述生活在「鏽鐵地帶」（Rust Belt）的白人勞動階層所面臨的社會問題等，正如當時出版的暢銷，該書出版後隨之而來的是兩極的意見評論，不少人稱讚范斯真誠揭露美國鄉村底層「被遺忘社群」的困境，但也有人批評其描述對於貧窮根源的理解、特定族群刻板印象的描繪過於淺薄簡化。
台灣出版的《絕望者之歌》在文案則提到，此書為「理解白人怒火與川普崛起最重要的一本書」，范斯以親身經歷和個人角度，闡述美國工人階級面臨的文化危機，內文更直言「對一群生下來就注定無法翻身的族群來說，社會、經濟、與階級的墜落究竟是什麼感受」。