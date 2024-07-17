蒲亭與川普關係如何？克宮：他「沒做什麼好事」但至少美俄有對話
美國總統大選只剩不到半年，前總統川普在共和黨全代會上宣布副手人選為俄亥俄州聯邦參議員范斯（J.D. Vance），兩人欲「迅速結束俄烏戰爭」的態度也引發外界高度關注。對此，克里姆林宮發言人被問及相關問題時就稱，川普執政期間的美國雖然對俄羅斯「沒做什麼好事」，但至少雙方仍有保持對話空間。
國際中心楊智傑／綜合報導
《路透》報導指出，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）是透過視訊方式回應提問，當被問及美國前總統川普與俄羅斯總統蒲亭曾經的工作關係時，培斯科夫表示川普在2017年到2021年擔任總統時，美國對俄羅斯「沒做什麼好事」，反而是加諸了愈來愈多的限制。
但培斯科夫話鋒一轉又稱，「儘管如此，雙方仍保持有互相對話空間，這或許可以視為一項正面關係」，他也提到美國總統大選的競選期間向來會討論到俄羅斯以及總統蒲亭。
川普欽點的競選搭檔范斯在外交立場上傾向孤立主義，范斯曾強烈質疑援助烏克蘭的必要性，反對提供更多軍援給烏克蘭，還認為烏克蘭不可能收復失土，並在接受電視訪問時表示川普本人當選總統後，為了對抗中國威脅，會加速推動結束俄烏戰爭，也就是可能支持莫斯科與基輔的談判。
當川普宣布范斯為他的副總統人選時，包含歐盟高級官員、前英國高級國防官員等人的擔心情緒則愈發強烈，因為他們推測一旦川普、范斯入主白宮後，將推翻拜登目前的所有援助計畫，相當於立即終止對烏克蘭的所有財政和軍事援助。