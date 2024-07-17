66歲張蘭解放身材遭投訴！穿泳衣再被警告污染水池 她吐委屈心聲
女星大S和中國富商汪小菲離婚後，不時會在網路上交鋒，汪小菲的媽媽張蘭也不遑多讓，近來汪小菲娶回台灣嬌妻Mandy（馬筱梅），一家人經常幸福出遊，日前一家人又前往歐洲度假，已經高齡66歲的她仍自信穿上深V泳裝，沒想到竟然被黑粉投訴，還被警告污染游泳池，讓她無奈回應。
記者吳昕蓓／綜合報導
張蘭日前到歐洲度假大解放，毫不吝嗇展現身材，直接深V開到肚臍，露出東西半球，不僅如此，還展現一雙長腿，另一套細肩帶黑色短裙泳裝也辣翻全場，然而她隔天下水卻全身包緊緊，導致她被工作人員警告：「不脫衣服就游泳，污染了泳池」，讓她忍不住叫屈：「這是我的泳衣啊！因為昨天我穿的泳衣，被我們的黑粉投訴了！」
沒想到張蘭將她被投訴的影片曝光後，再度引來網友狂酸，「她承認自己是大烏賊了？」、「嘚瑟的下場，天天直播誰想看一身肥肉」、「哈哈，網絡就是這個屌樣，穿泳衣游泳被投訴」、「是因為七老八十還故意露點，為老不尊」，然而也有人表示，「她都這麼大年紀了，其實也不容易」、「66歲有這個身材，真的好羨慕。」
張蘭先前才和汪小菲一家到日本沖繩遊玩，並曬出兩位家人的同框照，雖然張蘭有將家人臉蛋打馬賽克，但還是不小心讓家人們的正臉曝光，當時也曾引發爭議，有不少網友認為她為了流量無所不用其極，「張蘭為了宣傳酸辣粉，再次利用孩子成為焦點」、「這一家子指著孫子孫女博流量賣貨」、「每次跟她在一起，孩子總是刻意曝光。」