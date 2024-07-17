周杰倫、昆凌同框湯姆克魯斯！下秒見奇異博士緊摟住她 粉絲驚呆
天王周杰倫近來迷上網球，不僅經常在IG曬出練習的影片，近來更帶著老婆昆凌一起去看溫布頓網球賽（溫網）。而每年溫網比賽期間，都會吸引許多名人前去觀賽，夫妻倆這次就驚喜捕捉到電影《不可能的任務》男主角湯姆克魯斯（阿湯哥），夢幻同框照讓不少粉絲尖叫，而昆凌更是單獨和電影《奇異博士》男主角班奈狄克康柏拜區合照，還被對方緊摟在懷中，讓粉絲看了不知道該羨慕誰。
記者朱祖儀／綜合報導
周杰倫稍早在IG分享，和老婆昆凌及湯姆克魯斯的照片，看到他穿著米白色短袖針織衫、戴著墨鏡，手搭在阿湯哥的肩膀上，還和對方互指，看起來感情還不錯，昆凌則是穿著V領米白色套裝，靠在阿湯哥旁邊，微笑並對著鏡頭比讚，衣服和周杰倫是同色系，似乎是搭配好的情侶裝。另外，昆凌也在IG限時動態分享與班奈狄克康柏拜區的合照，看到她靠在對方身邊，班奈狄克康柏拜區親切摟住她的肩膀，完全沒有明星架子。
不少網友紛紛表示，「周董又要客串魔術師了嗎」、「感覺有新電影要合作了」、「你終於達成任務了」、「夢幻聯動」、「也太幸運了，遇到湯姆克魯斯本人」、「在哥這裡什麼都是possible」、「阿湯哥真的太離譜了，60多歲了還長這樣，真是不老啊」，也有人注意到阿湯哥的頭髮比較亂，笑說「阿湯哥頭髮很可愛」、「真的是正牌的阿湯哥嗎？」
近日沉迷打網球的周杰倫帶著昆凌到溫網觀眾席觀賽，這幕被官方鏡頭捕捉下來，只見當時周杰倫站在場邊拿著手機狂拍，昆凌穿著棕色西裝外套，並戴著編織草帽、墨鏡站在一旁。另張照片也能看到，昆凌當時拿著手機似乎在忙，而周杰倫則捧著飲料狂吸，專注地盯著比賽，模樣和平時反差很大。