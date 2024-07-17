前CIA專家被控是「韓國間諜」！遭美國檢方起訴 韓國國情院回應
曾在美國中情局（CIA）與白宮國家安全委員會（NSC）任職的韓裔專家金秀美（Sue Mi Terry），16日被美國檢方起訴，檢方指控她是為韓國政府工作的「間諜」，涉嫌違反「外國人代理人登記法」，稱金秀美以收受名牌包與參與奢華晚宴等報酬，向韓國政府洩露美國政府的非公開資訊。對此，韓國國家情報院今（17）日表示，韓美情報部門正在就此保持緊密溝通，但並未對金秀美案情發表任何評論。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，金秀美過去被視為是北韓問題專家，曾於2001至2008年在CIA任職，於2008至2009年在NSC擔任日韓大洋洲局長，於2009至2010年美國國家情報委員會（NIC）擔任分析師。之後金秀美曾在華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）擔任研究員，目前則是美國外交智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）的研究員。
美國檢方表示，金秀美自2013年被韓國政府吸收，涉嫌以收受名牌包與參與奢華晚宴等代價，向韓國政府洩露美國政府的非公開資訊，還曾協助將其他間諜引薦給美國國會工作人員。另外，由於金秀美擁有北韓專家的身分，檢方稱她經常在發表文章時偏袒韓國首爾當局。
金秀美的律師沃洛斯基（Lee Wolosky）則反駁上述指控，稱檢方的指控毫無根據。
而根據《韓聯社》報導，韓國國情院回應表示，韓美情報部門正在就此保持緊密溝通；而韓國外交部官員則表示，不宜針對已進入司法流程的外國案件發表評論，均未對於案情正面回應。