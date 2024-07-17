巴黎奧運第一團中華射箭隊出發！湯智鈞帶「幸運小被」準備奪金牌

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中華射箭隊經過世界盃、奧運資格賽，調整越來越好，劉炳宏教練表示：「我們抵達那邊應該是上午，現在訓練、調整都很順利，當然我們也知道各國現在實力都很接近，我們不能掉以輕心，也希望針對這些缺失，再做檢討。」
中華隊預計在7月25日就出賽，並且一路比到8月4日，劉炳宏說，這次奧運場地有先去了解，我們還是要先習慣當地的天候，法國目前也是相當炎熱，所以我們多帶三組箭預備。
提到這次中華隊特色，劉炳宏認為男子組林子翔一開始是比較會怯場，但他這幾年進步幅度很大，是中華隊「秘密武器」，湯智鈞也有奧運經驗，雖然這批選手較為年輕，但也很有機會奪牌。
湯智鈞受訪時表示：「上屆東京奧運結束後，拿下第四名很難過，也對教練很抱歉，這次有帶了幸運小被，希望可以睡好、吃好，一舉奪金。」
其實湯智鈞在去年到法國比賽，還曾有「脫靶」的狀況，但他自己克服這些低潮，努力調整，身為男子組奧運最有經驗的「小將」，23歲的湯智鈞，期待可以在個人賽奪下金牌。
女子組由「雷母」雷千瑩領軍，帶領小學妹20歲的邱意晴、李彩綺參賽，其中李彩綺才19歲，雷千瑩34歲最資深。雷千瑩表示，希望大家可以平常心去看待，盡力爭取最佳成績。
雷千瑩從小學三年級開始投入射箭訓練，箭齡將近25年，是中華女將最資深的「學姐」，今天也在家人陪伴下上飛機，雷千瑩母親透露，女兒參加過四屆奧運，因此也希望她可以定下來，未來朝自己希望的道路前進，，她透露，雷千瑩每天早上都是4、5點就出門到三峽練習射箭，對自己要求很高，「這次奧運她自己也很希望有好成績，但他都自己扛」，希望她也可以多說出心聲，不要把壓力都放在自己身上。」
2024奧運射箭項目：
參賽選手：
男子團體：湯智鈞、戴宇軒、林子翔
女子團體：雷千瑩、邱意晴、李彩綺
男子個人：湯智鈞、戴宇軒、林子翔
女子個人：雷千瑩、邱意晴、李彩綺
混合團體：(由團體賽選手參加)
出賽時間：
7月25日、7月28日至8月4日
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