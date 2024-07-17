大谷翔平與愛妻田中真美子走明星賽紅毯！「愛犬」竟在西裝外套內

巴黎奧運第一團中華射箭隊出發！湯智鈞帶「幸運小被」準備奪金牌

▲中華射箭隊「湯包」湯智鈞（右二）與四屆奧運元老選手雷千瑩（左一）出征2024巴黎奧運。（圖／吳政紘攝）
▲中華射箭隊「湯包」湯智鈞（右二）與四屆奧運元老選手雷千瑩（左一）出征2024巴黎奧運。（圖／吳政紘攝）

記者吳政紘/桃園報導

2024巴黎奧運我們來了！中華射箭隊今（17）日出發前往巴黎奧運，搭乘直飛班機，經過14小時的旅程到法國參賽，奧運男子組射箭好手「湯包」湯智鈞上次在東京奧運拿下第四名飲恨，他表示：「這次有帶『幸運小被』，希望可以睡好、吃好一舉奪金牌。」射箭男團還有新北國王後衛林力仁老弟林子翔跟戴宇軒出馬，希望可以一舉奪牌。而四屆奧運元老女子組大將「雷母」雷千瑩，這次依舊要扛著中華隊奪牌的任務，帶領學妹邱意晴、李彩綺力拚奪牌。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中華隊出征奧運　主帥劉炳宏有信心

中華射箭隊經過世界盃、奧運資格賽，調整越來越好，劉炳宏教練表示：「我們抵達那邊應該是上午，現在訓練、調整都很順利，當然我們也知道各國現在實力都很接近，我們不能掉以輕心，也希望針對這些缺失，再做檢討。」

中華隊預計在7月25日就出賽，並且一路比到8月4日，劉炳宏說，這次奧運場地有先去了解，我們還是要先習慣當地的天候，法國目前也是相當炎熱，所以我們多帶三組箭預備。

提到這次中華隊特色，劉炳宏認為男子組林子翔一開始是比較會怯場，但他這幾年進步幅度很大，是中華隊「秘密武器」，湯智鈞也有奧運經驗，雖然這批選手較為年輕，但也很有機會奪牌。

湯智鈞受訪時表示：「上屆東京奧運結束後，拿下第四名很難過，也對教練很抱歉，這次有帶了幸運小被，希望可以睡好、吃好，一舉奪金。」

其實湯智鈞在去年到法國比賽，還曾有「脫靶」的狀況，但他自己克服這些低潮，努力調整，身為男子組奧運最有經驗的「小將」，23歲的湯智鈞，期待可以在個人賽奪下金牌。

女子組由「雷母」雷千瑩領軍，帶領小學妹20歲的邱意晴、李彩綺參賽，其中李彩綺才19歲，雷千瑩34歲最資深。雷千瑩表示，希望大家可以平常心去看待，盡力爭取最佳成績。

雷千瑩從小學三年級開始投入射箭訓練，箭齡將近25年，是中華女將最資深的「學姐」，今天也在家人陪伴下上飛機，雷千瑩母親透露，女兒參加過四屆奧運，因此也希望她可以定下來，未來朝自己希望的道路前進，，她透露，雷千瑩每天早上都是4、5點就出門到三峽練習射箭，對自己要求很高，「這次奧運她自己也很希望有好成績，但他都自己扛」，希望她也可以多說出心聲，不要把壓力都放在自己身上。」

2024奧運射箭項目：

參賽選手：

男子團體：湯智鈞、戴宇軒、林子翔

女子團體：雷千瑩、邱意晴、李彩綺

男子個人：湯智鈞、戴宇軒、林子翔

女子個人：雷千瑩、邱意晴、李彩綺

混合團體：(由團體賽選手參加)

出賽時間：

7月25日、7月28日至8月4日

▲中華射箭隊今天出發前往巴黎奧運，搭乘班機為直飛，「湯包」湯智鈞表示，自己準備很久，就是等待奧運來臨，也帶了幸運小物「被子」。（圖／吳政紘攝）
▲中華射箭隊今天出發前往巴黎奧運，搭乘班機為直飛，「湯包」湯智鈞表示，自己準備很久，就是等待奧運來臨，也帶了幸運小物「被子」。（圖／吳政紘攝）
▲中華射箭男團還有新北國王後衛林力仁老弟林子翔（右二）跟戴宇軒出馬，希望可以一舉奪牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲中華射箭男團還有新北國王後衛林力仁老弟林子翔（右二）跟戴宇軒出馬，希望可以一舉奪牌。（圖／美聯社／達志影像）

更多「2024巴黎奧運」相關新聞。

挑戰奧運隊史首金！台灣射箭男團摘銀達標　斬獲巴黎奧運門額門票

全大運／林子翔反曲弓奪生涯首金　中華射箭男團備戰巴黎奧運

美國男籃奧運「先發5虎」大致底定！詹皇負責組織　Curry打無球

詹皇終於和Curry當隊友！奧運訓練營相見　LBJ莞爾笑說：是時候了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代