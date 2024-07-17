與初戀接吻聞到「屍臭味」！詹惟中嘆從此有陰影 噁爛過程全曝光
出過不少風水相關書籍的命理師詹惟中，日前登上綜藝節目，與來賓分享自己的交友經驗，自曝自己與初戀接吻時，曾聞到對方嘴裡有「屍體臭味」，讓他從此有陰影。
記者施以慧／綜合報導
詹惟中日前參加綜藝節目《11點熱吵店》錄影，詳述自己過往的戀情，他表示自己曾與傳統的甜美「日本櫻花妹」交往，兩人也有發生關係，過程中雖然愉快，但他爆料該名女子有嚴重口臭，讓他非常不能接受，詹惟中接著曝光女方口臭的原因：「她有1個問題，嘴巴有1個蛀牙。」儘管他苦勸女方去治療，但這名櫻花妹卻因為怕痛而拒絕，讓詹惟中非常無奈。
接著詹惟中爆料自己其實非常恐懼接吻：「我本身有接吻恐懼症後群。」談到初吻經歷，他提到自己和初戀女友在國三時在一起，對象是高二的學姐，沒想到與學姐親下去的瞬間，學姐嘴裡散發出可怕的「屍體臭味」，讓他終生無法忘懷：「像屍體裡的臭味跑出來的感覺。」詹惟中強調自己沒有要嫌棄女方，但強烈的異味讓他難以忘懷，那次經驗也成為了他的陰影。
詹惟中最後也強調，異味是戀情的關鍵：「可能是我可能我太挑剔了，但為了她健康與（戀情）長久，這個是很重要的。」後續也指出男生同樣也不能有異味，例如酒臭、腋臭等體臭，都可能讓女方卻步。