曼谷酒店6死毒殺案 泰警：兇嫌因金錢糾紛設下「毒宴」同歸於盡
泰國曼谷市中心的愛侶灣君悅酒店（Grand Hyatt Erawan hotel）7月16日晚間爆發命案，6名外國人在房間死亡，4人是越南公民，另兩人則是持有美國護照的越南裔人士。而泰國警方今（17）晚最新公布案情，稱兇嫌就是死者之一的56歲女性賽琳（Sherine Chong），是她邀請另5人前往502房，並備妥混合氰化物的茶水，在投資談判破裂後，讓6人同時飲毒身亡。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《曼谷郵報》報導，死者六人入住飯店後分住5個房間，他們原定15日退房，但賽琳在15日當天邀請眾人前往502號房，其他5人陸續加入這場死亡宴會，最後一人於15日下午2點17分進入房間，之後再沒有人進出，直到16日晚上飯店工作人員在房內發現屍體。房門從內反鎖，現場也沒有任何遭到外部闖入或打架的痕跡。
警方表示，賽琳邀請5位死者一起投資一項位於日本的醫院建設項目，但是該項目進展不順，於是另外5人對賽琳採取法律行動。6人原定兩週後在法庭上會面，賽琳邀請大家在出庭前進行最後一次庭外談判，原本計畫前往日本，但由於簽證問題，最終一行人改為在曼谷會合。
15日當天賽琳透過客房服務點了食物和茶水，但拒絕了飯店人員替他們泡茶的建議，賽琳稱她會自己泡茶，警方表示，賽琳就是在每個人的茶杯之中添加了混合氰化物，另外在茶包中，也有發現遺留的混合氰化物。至於賽琳是從何管道取得毒物，警方還要進一步追查。
至於之前傳出死者一行人有7人入住，警方表示這位第7人是其中一位死者的妹妹，在案發前就已經離開泰國，所以排除她與本案有關。另外，死者中包括一位越南37歲知名化妝師，警方認為該化妝師與其他死者一樣，都是聽了賽琳的一面之詞後加入投資，沒想到卻捲入這場賠上性命的金錢糾紛。
目前警方已大致拼湊出全案經過，但還剩一些事情待釐清，比如說警方正在調查這一行人的泰國嚮導，要確認他是否與案情有關。