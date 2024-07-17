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(G)I-DLE舒華傳熱戀柯震東！本人沉寂1日回應：謝謝愛與溫柔

▲昨（16）日舒華發文曬出美照，柯震東因為在下方留言導致兩人戀愛消息瘋傳，對此，舒華本人也發聲：「生命有限，謝謝所有愛與溫柔。」（圖／柯震東、葉舒華IG）
▲昨（16）日舒華發文曬出美照，柯震東因為在下方留言導致兩人戀愛消息瘋傳，對此，舒華本人也發聲：「生命有限，謝謝所有愛與溫柔。」（圖／柯震東、葉舒華IG）

記者吳昕蓓／綜合報導

韓團(G)I-DLE台灣成員葉舒華先前因為和陶晶瑩、賈靜雯、柯震東等人的合照引發爭議。昨（16）日舒華發文曬出美照，柯震東因為在下方留言，導致兩人戀愛消息瘋傳，甚至被外界撻伐，對此，舒華所屬經紀公司Cube罕見回應，本人也發聲表示：「生命有限，謝謝所有愛與溫柔。」

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▲擁有清純外型和爽朗性格的舒華，在團體中一直是人氣成員。（圖／yeh.shaa_）
▲韓團(G)I-DLE台灣成員葉舒華的發文釣出柯震東留言，因此引發爭議。（圖／舒華IG）
舒華昨日在IG發文寫道：「hey,i love you」，釣出柯震東留言3個閉眼表情符號，兩人互動引發外界瘋猜戀愛中，消息立刻在網路上炸鍋，不僅是舒華粉絲狂罵柯震東，中國網友也群起撻伐舒華，今（17）日柯震東受訪時也無奈表示：「就是路過的留言而已，如果造成她或是大家的困擾，我很抱歉。」

舒華所屬經紀公司Cube娛樂罕見回應兩人的緋聞：「傳聞並無事實根據。」舒華本人也在沉寂一天後發布限時動態，曬出自己身穿運動服的美照，露出纖細蠻腰和一雙大長腿，並在內文意有所指表示：「別回頭看，因為明天要來啦。」

▲柯震東在舒華貼文下留言被罵，現已刪除留言。（圖／舒華IG）
▲柯震東在舒華貼文下留言被罵，現已刪除留言。（圖／舒華IG）
▲（圖／舒華IG）
▲舒華本人在沉寂一天後發布限時動態回應。（圖／舒華IG）
舒華以中文寫道：「所有事都純粹一點、淡點，可能生活會美好一點，名聲永遠是外界賦予，只須知我始終是一個『人』，別忘了你/妳的價值是珍貴且無價的，不是各種聲音的奴隸，我們只是一個路過人生這條路的過客，最終是帶不走任何東西的，生命有限，謝謝所有愛與溫柔，也請沒用惡意別來鬧喔。」儘管沒有明說，卻讓人聯想到和柯震東的風波。

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