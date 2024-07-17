(G)I-DLE舒華傳熱戀柯震東！本人沉寂1日回應：謝謝愛與溫柔
韓團(G)I-DLE台灣成員葉舒華先前因為和陶晶瑩、賈靜雯、柯震東等人的合照引發爭議。昨（16）日舒華發文曬出美照，柯震東因為在下方留言，導致兩人戀愛消息瘋傳，甚至被外界撻伐，對此，舒華所屬經紀公司Cube罕見回應，本人也發聲表示：「生命有限，謝謝所有愛與溫柔。」
記者吳昕蓓／綜合報導
舒華昨日在IG發文寫道：「hey,i love you」，釣出柯震東留言3個閉眼表情符號，兩人互動引發外界瘋猜戀愛中，消息立刻在網路上炸鍋，不僅是舒華粉絲狂罵柯震東，中國網友也群起撻伐舒華，今（17）日柯震東受訪時也無奈表示：「就是路過的留言而已，如果造成她或是大家的困擾，我很抱歉。」
舒華所屬經紀公司Cube娛樂罕見回應兩人的緋聞：「傳聞並無事實根據。」舒華本人也在沉寂一天後發布限時動態，曬出自己身穿運動服的美照，露出纖細蠻腰和一雙大長腿，並在內文意有所指表示：「別回頭看，因為明天要來啦。」
舒華以中文寫道：「所有事都純粹一點、淡點，可能生活會美好一點，名聲永遠是外界賦予，只須知我始終是一個『人』，別忘了你/妳的價值是珍貴且無價的，不是各種聲音的奴隸，我們只是一個路過人生這條路的過客，最終是帶不走任何東西的，生命有限，謝謝所有愛與溫柔，也請沒用惡意別來鬧喔。」儘管沒有明說，卻讓人聯想到和柯震東的風波。