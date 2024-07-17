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潘威倫再戰150勝慘成敗投！魔鷹炸裂雙響砲　台鋼雄鷹11:10統一獅

▲台鋼雄鷹洋砲魔鷹，面對統一獅敲出單場雙響砲，面對「嘟嘟」潘威倫更敲出滿貫砲，讓其挑戰生涯第150勝再度失利。（圖／台鋼雄鷹提供）
▲台鋼雄鷹洋砲魔鷹，面對統一獅敲出單場雙響砲，面對「嘟嘟」潘威倫更敲出滿貫砲，讓其挑戰生涯第150勝再度失利。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者林之越/綜合報導

統一7-ELEVEn獅前戰面對台鋼雄鷹，在7局下攻下4分大局，最終完成逆轉勝。今（17）日再度在台南主場交手台鋼，台鋼原先取得4分領先，但在5局上「嘟嘟」潘威倫登板投球後，打線安打連發，瞬間追平比分，露出150勝的一線曙光。6局上潘威倫續投，無奈慘挨洋砲魔鷹的滿貫彈痛擊，統一打線雖然一路苦追，但最終台鋼還是以11：10險勝，潘威倫吞下敗投。魔鷹除了打出台鋼隊史第1支滿貫全壘打外，也是個人本季第2度敲出單場雙響砲。

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魔鷹開轟　台鋼安打連發

1局下二壘有人情況下，統一胡金龍敲出適時安打，幫助統一打下第1分。但台鋼在2局上猛攻郭俊麟，先是洋砲魔鷹炸裂陽春砲，瞬間再將比數追平，同時也是個人的第18支全壘打，隨後王博玄、曾子祐都接力敲出安打，台鋼反倒以4：1領先統一

2局下輪到統一進攻，結果輪到第一個打者唐肇廷打擊時，比賽因雨暫停，但在暫停約30分鐘過後雨勢轉小，比賽也恢復進行。統一在4局上派出辛俊昇登板中繼，但接連投出2個四壞球保送後，被王柏融擊出安打，幫助台鋼再添1分

潘威倫中繼登板　慘遭魔鷹轟滿貫砲　

潘威倫在5局上登板投球，僅被敲出1支安打沒有失分，而統一打線也在5局下以火力支援，在壘上有人的狀況下，胡金龍、潘傑楷先後敲出敲安，單局猛灌4分，雙方戰成5：5平手，潘威倫在6局上續投，有望挑戰生涯150勝

但陳聖平發生守備失誤，讓台鋼攻佔上滿壘，下一棒魔鷹直接敲出滿貫砲，同時完成單場雙響砲，台鋼9：5大幅領先統一。7局上，台鋼先後靠著王柏融的安打，以及吳念庭的雙殺打擠回2分，不過統一在下局馬上回敬2分，雙方維持在4分差。

8局下面對後援投手雷公，陳傑憲敲出帶有2分打點的左外野平飛安打，且因為王柏融的守備失誤，統一再跑回1分，此時僅有1分落後。陳重廷在9局下敲出安打，代表追平分站上壘包，但陳重羽敲出內野滾地球，形成雙殺，錯失最後反攻機會，台鋼以11：10驚險擊敗統一，潘威倫吞下本季第4敗。

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