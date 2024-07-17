2024搞笑寵物攝影獎冠軍出爐了！冠軍沒露臉 「貓泰山」人氣爆棚
可愛寵物的搞笑一瞬間大比拚！英國「2024年搞笑寵物攝影獎」日前公布了最終獲獎者，是由寵物狗賀克托（Hector）在使用「貓門」的瞬間，只露出鼻子和兩隻毛毛耳朵的可愛照片《非貓專用》獲獎，完全沒露臉就奪冠，其他還有許多優秀作品帶您一次看！
記者潘毅／綜合報導
英國動物攝影獎項的主辦人保羅（Paul Joynson-Hicks）與湯姆（Tom Sullam）創辦了「搞笑寵物攝影獎」、「搞笑野生動物攝影獎」等競賽，希望透過攝影師記錄下的可愛瞬間，喚起社會大眾對於動物、寵物權益的重視，也讓動保機構能獲得支持。
2024年的「搞笑寵物攝影獎」也在5月10日公布入圍者，並在攝影專家、動保專家的討論下，最終結果也公布了，是由莎拉（Sarah Haskell）拍下家中狗狗賀克托嘗試使用不符合牠身形的貓咪出入口，結果只能露出一顆黑亮亮的鼻子與兩片毛茸茸的長耳朵，呆萌畫面獲得最多評審青睞。
此外還有許多優秀作品也有獲獎，例如貓咪組別的得獎者日本攝影師森永健一拍攝的「效仿馬力歐的貓」，一支橘貓剩下一顆屁股露在牆外，模樣相當可愛。最佳人氣獎則由「想成為泰山的貓」所奪得。
更多優秀作品點此查看：2024「搞笑寵物攝影獎」（comedypetphoto_awards）