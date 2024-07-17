川普嚇倒晶片股！輝達、台積電ADR重挫逾6％ 美股那指大跌400點
美國前總統川普（Donald Trump）接受訪問時稱台灣「偷走了」晶片事業，認為台灣應該要付美國保護費，一席話導致全球晶片股重挫，美股17日開盤後，輝達（Nvidia）與台積電ADR股價雙雙一度重挫逾6％，帶頭領跌科技股，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲87.66點、約0.21％；標普500指數下跌66.13點、約1.17％；那斯達克指數下跌432.51點、約2.34％；費城半導體指數下跌224.88點、約3.88％。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNBC》報導，不僅川普言論被視為晶片股利空，拜登政府傳出正在考慮對半導體業者實施更嚴格的貿易限制，以掐斷中國持續從相關業者取得先進半導體技術的管道，導致荷蘭半導體設備廠ASML在美股早盤一度下跌逾10％，而截至寫稿時間為止，輝達股價報119.99美元，下跌約5.04％；台積電ADR股價報172.53美元，下跌約7.26％。主要追蹤半導體企業的VanEck Semiconductor ETF，在今日早盤也一度重挫逾5％，全球晶片股一片慘淡。
報導指出，資金從大型科技股撤出轉往小型股本就已是美股近日趨勢，隨著川普與拜登接連放出不利消息，更進一步加劇大型科技股困境，蘋果和Meta雖非半導體類股，但股價在今日早盤也一度下跌逾2％。Horizon Investments分析師狄克森（Mike Dickson）表示，看起來投資人正在出售手中大型企業持股，獲利了結，轉而投向一些週期性較強的公司類股。
另一方面，美國聯準會理事會成員沃勒（Christopher Waller）持續放鴿，在一場銀行活動中發表談話時表示，「雖然我不認為我們已經達到最終目標，但我確實相信我們正在接近降息的時機」，並稱勞動力市場目前處於「最佳位置」。沃勒這番話再加上聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）之前的言論，聯準會即將在9月甚至7月啟動降息的情勢益發明朗。