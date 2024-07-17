蔡瑞雪遭酸「想嫁入豪門」！首回應情變孫麥傑：別用金錢衡量人
「北一女神」蔡瑞雪過去曾參加韓國女團選秀節目《偶像學校》，回台後專心拍戲，去年（2023）底卻被拍到和微風代言人、富二代孫麥傑在街上互動親密，兩人隨後也大方認愛，如今卻傳出情變消息，儘管孫麥傑發聲闢謠，蔡瑞雪仍被酸想嫁入豪門，對此，她也發文回應：「希望大家不要用金錢去衡量人。」
記者吳昕蓓／綜合報導
蔡瑞雪認愛後，孫麥傑每篇美照貼文都會按讚，如今傳出男方將所有讚收回，且長輩不是很認同這段戀情，讓蔡瑞雪沒機會進豪門，消息傳出後，孫麥傑火速在IG限動發文表態，「我們很好，我每篇都有按讚喲。」事實上，33歲的孫麥傑白天當廣告公司高層，晚上當DJ，也是微風代言人，和王大陸、柯震東是從小玩到大的麻吉，是人生勝利組。
然而週刊爆料，蔡瑞雪不討孫家長輩喜歡，且只有高中畢業的她也和孫麥傑的留英學歷差很多，對此，網紅陳沂還狂酸蔡瑞雪想嫁進豪門，「現在還會有那種有錢人父母拿一個信封裡面裝滿錢，說離開我兒子這種劇情嗎？如果是我一定會堅持我們是真愛，絕對不會離開他的！因為我要的是整個家產啊，眼光要放遠點，格局才會大，懂？但她應該是學歷所以被反對。這時候就應該先想辦法懷孕吧？」
對此，蔡瑞雪在限時動態發文回應，謝謝大家的關心，「我從來都沒有過豪門夢，實際情況也不像新聞報導的那樣，我們很好。平凡簡單的日子就很幸福了，希望大家不要用金錢去衡量人」，事實上，先前孫麥傑到S2O TAIWAN潑水音樂節表演，蔡瑞雪才現身愛相隨，兩人的感情似乎不受到影響。