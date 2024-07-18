陳意涵才剛奪北影女配獎！陸粉挖她9年前就表態：我來自中國台灣
女星陳意涵日前才憑藉電影《小曉》，獲頒「2024台北電影獎」最佳女配角，想不到卻在昨（17）日被中國大陸網友挖出9年前影片，她在陸綜《花兒與少年》第二季當中，向外國人自我介紹：「我來自中國台灣。」該片段在微博上迅速發酵，登上熱搜排行榜第一名。《NOWnews今日新聞》記者詢問陳意涵經紀人，目前尚未回應。
記者黃雅琪／台北報導
陳意涵2010年以電影《聽說》榮登台北電影獎影后，睽違14年後，今年終於再憑藉電影《小曉》獲頒最佳女配角獎項；陳意涵2018年與許富翔結婚、育有1子1女，升格媽媽的她受訪時表示：「說不開心是不可能的，很開心北影每次都在我覺得自己很迷茫的時候，在我人生需要幫助的時候，給我很大的支持，給予肯定，讓我知道選擇演戲是對的。」
陳意涵7月16日才在微博發文說：「10年前的懵懵懂懂，10年後的懂懂懵懵，《花兒與少年》是青春也是回憶，謝謝你們一直陪伴著我，在我的記憶裡一切都是很美好的，地球是圓的，人是立體的，有光跟水的地方就有機會看到彩虹，但一定不要放棄尋找，所有的事情都有美好的一面。」
中國大陸網友昨日挖出陳意涵錄製陸綜《花兒與少年》第二季的片段，誇讚她：「陳意涵在向外國友人介紹自己的時候，大大方方的說『大家好我叫陳意涵，我來自中國台灣』一點都不含糊。」節目中枕頭大戰環節，陳意涵也曾對外國來賓說過：「不准欺負我們中國人。」
「陳意涵 我來自中國台灣」登上微博熱搜第一名，中國大陸網友們也興奮留言「這才是身為一個台灣人該有的品質」、「這樣大大方方就挺好的，我對她挺有好感」、「陳意涵一直都在台灣活動，說這種話真的不是為了錢」，不過也有人認為「她這麼說回台灣會有不喜歡的聲音，但不至於被全網鞭屍，但如果不這麼說……」網友們各有不同想法。