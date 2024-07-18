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林萱瑜留前任合照挨轟「不尊重老公」！Junior護妻：像個男人好嗎

▲林萱瑜（右）近日被網友砲轟IG不該留前任合照，指她不尊重老公，對此，Junior在臉書上回應護妻。（圖／翻攝Junior IG）
▲林萱瑜（右）近日被網友砲轟IG不該留前任合照，指她不尊重老公，對此，Junior在臉書上回應護妻。（圖／翻攝Junior IG）

記者薛羽彤／綜合報導

33歲女星林萱瑜和43歲Junior（韓宜邦）合作《天之驕女》擦出愛火，小倆口在6月完成結婚登記。不料，近日有網友到林萱瑜IG舊貼文下留言，質疑她沒刪除與前任合照，不尊重老公Junior。對此，Junior也公開回應，「我從來不覺得有什麼，我反而很喜歡她的誠實。什麼好介意的？小裡小氣…像個男人好嗎？！」

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近日有網友跑到林萱瑜7年前的貼文下留言，照片是眾人的合照，其中包含林萱瑜的前任，網友不滿表示，「結婚了跟前男友照片為什麼沒刪除？有在尊重現任老公？還追蹤前男友的IG帳號，Junior知道嗎？」林萱瑜截圖回應：「交往過的每個人，退回朋友關係，都需要退追嗎？有什麼深仇大恨嗎？」認為大家各自安好就好，還開玩笑表示，「你又知道JU哥有沒有追蹤各種前女友嗎？」

▲林萱瑜IG上留著與前任的合照，被網友翻出砲轟。（圖／林萱瑜Threads）
▲林萱瑜IG上留著與前任的合照，被網友翻出砲轟。（圖／林萱瑜Threads）
▲Junior對於老婆IG上留前任的照片不以為意。（圖／Junior臉書）
▲Junior（左）對於老婆IG上留前任的照片不以為意。（圖／Junior臉書）
對此，Junior也在臉書上公開回應，「我看了看，笑了。」他表示到了他這年紀，誰都有過去，「真要計較，我還多她十年的名單。」Junior坦言其實有見過老婆的前任，甚至包含對方的現任或是妻子，「我從來不覺得有什麼，我反而很喜歡她的誠實。」他不懂這件事有什麼好介意的，喊話該網友「小裡小氣…像個男人好嗎？！」

Junior對於此事態度落落大方，網友也紛紛大讚他的氣度，「二哥回應超棒，好man」、「很成熟的男人」、「哥實在是真男人，成熟穩重」、「很大氣又有格局的男人」、「酸民也太真無聊，這也能找碴，誰沒過去，Ju哥霸氣護妻，超Man。」


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