可不可店員「吐口水加料」賠慘了！律師點其下場：不是道歉就免賠
知名手搖飲品牌「可不可熟成紅茶」14日爆出新竹關埔分店女店員，不滿客人打烊前還下單訂飲料，直接對著珍珠吐口水，並用手挖珍珠，除了可不可總公司確定提告之外，受害苦主也現身社群，更表示「一定會告店員」。律師陳宇安在「巴毛律師混酥團」臉書粉專表示，「不是道歉了就不用賠錢」，分析了該員工的下場。
記者薛羽彤／綜合報導
巴毛律師表示，另一名店員在一旁拍影片並PO上網的行為猶如屁孩，酸她們：「屁孩幹屁事會自己錄影放到網路上保全證據，雇主連監視器的錢都可以省了…」不過因為女店員的行為，加盟店被總公司勒令停業，昨日店招牌已被拆下，巴毛律師直言，「這真的不是道歉就好的事情。」
巴毛律師透露，女店員的行為害慘加盟主，他分析了女店員的下場，需要負擔全部損失費用，「你害加盟主損失多少它就可以跟你求償多少欸，包含裝潢損失，還有店內材料的庫存，沒有辦法繼續營業的損失。其實我覺得這樣加加減減真的幾百萬跑不掉捏...不是道歉了就不用賠錢的喔！」
貼文一出後，引起網友熱議，「讓她賠個幾百萬，算是出社會的學費，不虧」、「要追究要重罰，不然一堆87會仿效」、「重點是屁孩賠不起，最後只得到一張債權憑證。」有網友表示，「她有錢，就不會在飲料店打工了，就算判賠，基本上拿不到任何錢。」巴毛律師也解答：「她就這輩子都不要有正常工作，不然就可以扣薪。結婚了也不能執行老公財產，望知悉。」