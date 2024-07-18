饗食天堂、果然匯勁敵爆出來了！這間450元飽到吐　老饕吃過上癮

7-11拿鐵買一送一補貨了！今起寄杯慢慢喝　全家特大杯拿鐵35元喝

▲7-11可寄杯的厚乳拿鐵買一送一補貨了！LINE禮物隱藏優惠的半價厚乳拿鐵熱銷缺貨，今（18）日起又補貨上架。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11可寄杯的厚乳拿鐵買一送一補貨了！LINE禮物隱藏優惠的半價厚乳拿鐵熱銷缺貨，今（18）日起又補貨上架。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

7-11可寄杯的厚乳拿鐵買一送一補貨了！LINE禮物隱藏優惠的半價厚乳拿鐵熱銷缺貨，今（18）日起又補貨上架，可以送禮也可以自用，存在APP內寄杯慢慢喝 ；全家則是即起特大杯經典拿鐵、特大杯桃粿仙女紅茶第二杯10元，換算下來疊加自帶杯折扣後，特大拿鐵只要35元開喝。

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🟡LINE禮物
Line禮物販售的電子票券，有7-11咖啡隱藏版優惠外，還可以寄杯慢慢喝，除了送禮也能拿來自用。

◾大杯熱厚乳拿鐵買1送1，5折，原價65元、特價33元🔎點此購買

活動期間購買／贈送商品，且在2024年9月15日 23:59以前於門市使用完畢，購買者/送禮者可獲得同款商品之贈品券乙份。

▲7-11指定平台購買厚乳拿鐵有隱藏版買1送1優惠。（圖／翻攝自APP）
▲7-11指定平台購買厚乳拿鐵有隱藏版買1送1優惠。（圖／翻攝自APP）
🟡7-ELEVEN
📍門市｜即日起至7月23日
◾大杯冰椪糖拿特價77元，9折（原價85元、特價77元）
◾CITY PEARL珍珠任選2杯99元，6.7折（原價75元、特價50元）不含楊枝甘露冰沙

▲7-11椪糖拿鐵新上市，新品嚐鮮價77元杯。（圖／7-11提供）
▲7-11椪糖拿鐵新上市，新品嚐鮮價77元杯。（圖／7-11提供）
▲7-11 CITY PEARL飲品任選2杯99元，不含楊枝甘露冰沙。（圖／7-11提供）
▲7-11 CITY PEARL飲品任選2杯99元，不含楊枝甘露冰沙。（圖／7-11提供）
📍APP｜7月18日起至7月23日
◾特大杯美式21杯777元，6.2折（原價60元、特價37元）
◾特大杯拿鐵16杯777元，7折（原價70元、49元）
◾大杯精品馥芮白10杯777元，6.5折（120元、特價78元）
◾一顆檸檬紅茶、一顆檸檬青茶20杯777元，6.5折（原價60元、特價39元）
◾香橙果纖風味系列冰飲 (氣泡咖啡/冰茶/氣泡凍飲) 7杯組 400元，6.8折（原價85元、特價58元）

▲「OPENPOINT行動隨時取」推出夏天就是要CITY！盛夏LUCKY 777活動。（圖／7-11提供）
▲「OPENPOINT行動隨時取」推出夏天就是要CITY！盛夏LUCKY 777活動。（圖／7-11提供）
📍7月24日至7月28日
◾大杯精品馥芮白買1送1，5折（原價120元、特價60元）
◾CITY TEA英式紅茶買2送1，6.6折（原價35元、特價23元）
◾特大冰胭脂紅茶珍珠歐蕾買2送1，6.6折（原價75元、特價50元）

🟡全家便利商店
📍門市｜7月17日至7月21日
◾特大杯經典拿鐵第二杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）
◾特大杯桃粿仙女紅茶第二杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）

▲全家會員獨享優惠，拿鐵、仙女紅茶第二杯10元。（圖／全家提供）
▲全家會員獨享優惠，拿鐵、仙女紅茶第二杯10元。（圖／全家提供）
📍門市｜7月19日至7月21日
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾旨味日式綠買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾杜老爺藍莓優格雪糕買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾桂格美顏膠原莓果飲／補氣養蔘蜂蜜飲買1送1，5折（原價39元、特價20元）

▲康康五限時3天，還有自有品牌日式綠茶、杜老爺藍莓優格雪糕、桂格指定品項通通買一送一優惠。（圖／全家提供）
▲康康五限時3天，還有自有品牌日式綠茶、杜老爺藍莓優格雪糕、桂格指定品項通通買一送一優惠。（圖／全家提供）
🟡萊爾富
📍門市｜7月17日至7月21日
◾醇脆黑糖拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾樂法果醋買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾農心爽口海鮮味烏龍麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾味味A香辣海鮮湯麵買1送1，5折（原價39元、特價20元）

▲（圖／萊爾富提供）
▲萊爾富醇脆黑糖拿鐵買1送1。（圖／萊爾富提供）

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