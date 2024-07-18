名家論壇》黃創夏／文燦、文科，下一個會是誰？

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很多人因此開始緊盯著所謂的京華城、北士科等案件的最新進度，也有許多人開始推測7月24日新竹市長高虹安的一審判決結果，或者是宜蘭縣長林姿妙的審判進度，地方行政首長似乎正要進入一個臨冰履淵的嚴酷考驗期。
在此要特別提醒一下，立法委員們也不要在旁吃瓜看戲，因為已經進入立法院休會期間，國會保護傘暫時無法庇蔭立法委員，相信檢調司法人員一定也會「把握時機」！
這個時機就叫做：立法院休戰，司法院出戰。
喧喧鬧鬧大半年，一味搶版面、爭聲量的立法院終於在七月十六日休會了，回顧這大半年的立法權在「黃傅芯」帶領下的胡搞瞎搞，許多人都感到極度不耐煩了。
終於立法部門要暫時退場，無厘頭的鬧劇暫時沒有舞台，也該是其他的部門，特別是司法院該上場表現了。
司法部門已經在這個時候出手了，在前行政院副院長鄭文燦生日當天，當庭申請逮捕鄭文燦，然後在交保、抗告等過程當中，啟動了司法行動的新篇章。
鄭文燦的案件尊重司法調查，最後結果如何，仍在未定之天，但這次的事件意義深遠。
在過往台灣的五院層級的極高層政務官，並不是沒有被檢調單位請去詢問或是調查的，但是當庭逕行逮捕時屬罕見；而過去台灣的官場總以為可以寄希望於「平安下庄」，這一次，七年前的案件，且鄭文燦早就從桃園市長離職一年半以上，照樣查辦，打破了「平安下庄」的官場錯誤迷思。
鄭文燦的案情究竟如何？靜待檢警調的查辦，以及司法的裁判，此時此刻不必多加臆測。
然而，從鄭文燦出事之後的政治氛圍卻大有玄機，恐怕接下來會有持續的動作和風暴。
因為連鄭文燦這樣的執政黨及重量級人物都沒有迴避司法的保護傘，那些前六都市長、現任的地方首長、過去的前政務高層官員，誰敢存有「安全下庄」僥倖心理？
可以預期，在立法院休會之後，整個司法部門會極度忙碌，因為一個「大肅貪告發」的時代即將展開。
一切，都從賴清德的立即表態「開綠燈」可以看出端倪：「勿枉勿縱」、「不得不然」，這八字箴言正是賴清德最堅定的態度。
此時此刻司法部門更要積極作為，難得長官支持且民氣可用，該辦的究辦、該查的就上窮碧落下黃泉的全面清查，須知「打貪沒有回頭箭」！
如果只是和過去數十年以來一樣，只是找幾個指標案件交差，或是又是雷聲大卻雨點小，且被質疑是在看顏色辦案或是刻意包庇某些老長官或舊關係，就是愧對人民之期待，也是辜負賴清德開綠燈的意志！
除了大肅貪和大告發的時代可預見即將來臨，還有一個和台灣民主鞏固的重要契機也將到來，那就是「大釋憲」的舞台。
台灣在民主化的過程當中有七次修憲，但在那個從威權走向民主，而且是拼裝和法理邏輯常有矛盾的所謂《五權憲法》的框架中，加上那些七次修憲期間的就國民黨與舊民進黨領袖人物的私心和妥協，整部憲法確實有許多觀念混淆、設計不善的許許多多被忽略的重要課題。
在此，要特別「感謝」過去半年的黃國昌、翁曉玲等立委的「忘了我是誰」的現身說法之負面教材，讓即將登場的多場大法官釋憲法庭將續受到矚目，正可以趁勢釐清許許多多過去似是而非的胡說八道！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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