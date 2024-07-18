美國男籃105：79大勝塞爾維亞！熱身賽收3連勝　Curry飆最高24分

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美國男籃本場比賽持續變陣，3場熱身賽主帥Steve Kerr都採用不同的先發陣容，持續找尋球隊最佳配置。今天美國隊由Lebron James、Stephen Curry、Jayson Tatum、Joel Embiid、Jrue Holiday擔綱先發，開賽比賽兩隊你來我往，首節打完雙方戰成28：28平手。
塞爾維亞在一哥Nikola Jokic帶領下，在第二節前半段一度領先5分，隨後美國隊很快回穩，並打出一波16：2攻勢，也一舉逆轉戰局，半場打完美國取得59：45雙位數領先。夢幻隊並在第三節開局再度打出一波12：0的高潮，將領先分數拉開至超過20分以上，隨後塞爾維亞試圖追分但效果甚微，最終美國男籃就以105：79大勝塞爾維亞，熱身賽目前取得三連勝，他們下一場熱身賽的對手將是南蘇丹。
Curry此戰飆6記三分 攻全場最高24分
本場比賽表現最佳的為Stephen Curry，他單場飆進6顆三分球，攻下全場最高24分，替補上陣的中鋒Bam Adebayo得到17分次之，Anthony Edwards挹注16分，LeBron James13分，Anthony Davis貢獻7分、6籃板、6阻攻，塞爾維亞一哥Nikola Jokic則進帳16分、11籃板。
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