北市幼兒園性侵案！深夜遭怒噴白漆「性侵XXX」、狼師姓名全曝光
台北市信義區某幼兒園，驚爆狼師涉嫌性侵女童案件，消息引發社會各界譁然，讓人傻眼的是，案件於2022年7月爆出，園方卻被踢爆隱匿未報，甚至在調查期間未將「狼師」停職，並繼續任職於該幼兒園，同時也持續犯案，直到2023年7月間消息曝光，才將該名狼師羈押。17日深夜，該幼兒園舊址、以及位於附近的托嬰中心，鐵門被人噴上白漆「性侵幼兒」、「性侵幼兒XXX」。
記者林盈君／綜合報導
據了解，該名狼師為幼兒園園長之子，不但涉嫌猥褻、性侵多名幼童，還偷拍600部私密影片，該園經台北市政府教育局裁定，已於2023年間停業。性侵案件於2022年7月間爆出，教育局雖立即調閱監視器，卻因無發現相關證據，檢方調查後處分不起訴。讓人傻眼的是，園方卻疑似隱匿未報，調查期間更未將狼師停職，導致其繼續犯案，直到2023年7月報案後才將人羈押。
經教育局清查，共有24位家長通報孩子遭受到性侵害，檢警介入偵辦後，發現該狼師性侵超過20名女童，並偷拍私密影片超過600部，存放於手機中。消息曝光引發輿論怒火，且因涉及兒少案件，依據《兒童及少年福利與權益保障法》規定「宣傳品、出版品、廣播、電視、網際網路或其他媒體，對下列兒童及少年不得報導或記載其姓名或其他足以識別身分之資訊」，直到監察院16日詳細公布，媒體才將相關名稱進行揭露。
※【NOWnews 今日新聞
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