楊紫《長相思2》豆瓣慘拿6.6低分！魔改「夭璟CP」浪漫求婚粉氣炸
楊紫主演《長相思》去年暑假爆紅，一口氣帶旺張晚意、鄧為、檀健次、王弘毅等男主演，苦等一年終於有第2季，不過口碑卻是開高走低，在豆瓣（大陸知名社交網站）慘拿6.6低分。最近劇情，塗山璟（鄧為 飾）準備要跟女主角小夭（楊紫 飾）求婚，在原著是名橋段，電視劇卻大幅更改刪減，讓一票粉絲氣炸。
記者林奕如／綜合報導
該劇改編自桐華的浪漫神話小說《長相思》三部曲，楊紫飾演大女主小夭，一女周旋4男，到底情歸何處，成為第二季最大看點。女主角小夭和塗山璟被粉絲認為是「宿命伴侶」，在原著小說中，塗山璟將背景幻化成一片桃花林，是小夭親生父母曾經住過的環境，讓小夭十分感動，他深情表白：「我今日帶妳來這裡，是想當著妳爹娘的面，青丘塗山璟想求娶西陵玖瑤。」
浪漫的求婚是「夭璟CP」的名場面之一，不過在電視劇被改編成小夭開心男方給她的驚喜，是因為要鼓勵她修撰醫書，讓塗山璟只能打消求婚念頭。原本預期的橋段被大改，粉絲大罵「魔改原著」、「我期待求婚場面」、「懷念第一季的長相思」。但也有人認為戲要看好看滿才能評論，原著小說作者桐華是電視劇編劇之一，不可能亂改。
陸劇女神楊紫以《家有兒女》童星出道，長大後她憑藉著《親愛的，熱愛的》、《香蜜沉沉燼如霜》大紅，只要跟她合作的男主演都會紅，還被封有「旺夫體質」。她主演《長相思》第一季劇情著重在女主角小夭成長之路，第二季則是著重感情五角戀，原本預計延續熱度，目前口碑兩極。