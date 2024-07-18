元智大學偕福岡大學推動暑期交流計畫　拓展學生國際視野

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元智大學指出，學校攜手日本福岡大學在7月8日至19日推出為期兩週的交流學習計畫，活動內容包括Yakult神崎工場與クリーンパーク臨海見学等企業與實驗室參訪，以及三島教授、久保田教授、新田教授及鈴木教授的專題講座，內容包括特殊材料在化妝品的應用、用氨轉化成不同的材料，減少二氧化碳的產生應用等專題講座，旨在提升學生的國際視野與專業知識。
此外，元智大學教授尤淨纓分享台灣日本之間的貿易、半導體企業以及電動車企業，台灣與日本未來的合作方向，透過帶隊拜訪福岡台北經濟辦事處，而與陳總領事銘俊進行交流。
元智大學指出，學生除了課堂學習，還有實地考察以及校園導覽，深入了解當地文化與學術環境，其中管理學院三年級學生曾于瑄分享，活動當中遇到祗園山笠的祭典，深刻體驗日本傳統文化，並且認識不同的風俗民情，像是日本人禮讓行人、按喇叭是很不尊重的表現等。資訊學院二年級學生陳品蓉表示，這次拜訪福岡台北經濟辦事處，發現原來校與校之間的合作，需要透過多次談判才有辦法完成。
元智大學說明，期望透過「千人出國計畫」，培養學生國際競爭力、語言能力、專業能力、溝通表達能力與跨國環境適應能力，學生能在國際化的環境當中學習與成長，奠定未來的學術研究或職業生涯堅實的基礎。