德德輸了？李蒨蓉18歲兒「高顏值大胸肌」超吸睛 被封最帥星二代
藝人李蒨蓉在2004年與富商李德立結婚，兩人婚後一起育有2個兒子，沒想到18歲的小兒子帥氣的外型獲得許多網友好評，先前李蒨蓉也曾曝光兒子結實的身材和帥氣的臉蛋，讓大票網友看了都忍不住直呼：「可以原地出道了！」甚至還有網友拿他跟鄭運鵬的17歲兒子德德做比較，大讚他帥過德德，掀起熱議。
記者洪生儒／綜合報導
李蒨蓉的小兒子被封為「最帥星二代」，他在16歲的時候，曾經在媽媽發的業配工作照中現身，當時他帥氣的模樣就已經吸引不少網友朝聖，照片中小兒子有著高挑的體態加上濃眉大眼以及清新帥氣的五官，李蒨蓉當時也曾坦言有許多人問她：「要不要把小兒子推往演藝圈？」不過她則回應表示：「媽媽覺得先不要。」
此外，李蒨蓉的兒子目前在美國讀書，比較少回台灣，李蒨蓉在2月時也曾發文透露，「兒子回台灣嘟嚷著想刺青，由於孩子已經成年了，再加上老公和我兩個人也都有刺青，想起我自己19歲就打肚臍環＋穿舌環，好像也沒有什麼理由該拒絕孩子。」於是李蒨蓉詢問孩子想刺什麼圖案，小兒子第一時間就說想刺「十字架」，李蒨蓉也強調：「刺青是一輩子的事，一定要想清楚。」
後來李蒨蓉便帶著孩子回到25年前老公和她刺青的地方，刺青師傅依舊是同一位，他們放心把孩子交給師傅，「這趟我們全家總動員，在場還有兩位友人陪同，大陣仗人馬擠在一間小小工作室，陪伴弟弟他所謂『小緊』的心情，刺到痛苦不堪時，哥哥在旁握手打氣。」
李蒨蓉還透露，小兒子刺完之後換老公也跟著刺青，沒想到唉唉叫最大聲是老公，「不停碎唸這麼老了為何還要忍受這種皮肉痛，若不是陪孩子來他根本沒有勇氣刺。」最後李蒨蓉也請師傅幫忙補一下自己在20幾年前刺的舊圖案，補完之後開心直呼：「煥然一新！」
不少網友看到李蒨蓉帥氣的小兒子之後，都紛紛留言表示：「弟弟身材太好啦」、「小兒子真的好帥」、「跟德德有得比耶」、「兩個兒子感情好好哦」、「兒子說話跟爸爸超級像的」、「兒子怎麼會帥成這樣啊！瘋掉」、「兒子長得帥身材又好耶」、「感覺比德德帥。」