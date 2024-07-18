弘光科大生「環台義煮」　同學：暑假要做點有意義的事

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餐旅系系主任吳松濂表示，國際餐旅青年學習社社員以餐旅系學生居多，10年前開始每年在暑假進行環台義煮活動，新冠肺炎疫情期間為了防疫雖一度縮小辦理規模，卻未曾中斷過，從義煮前的接洽聯絡、設計活動及菜單，到配送食材、準備現場烹調器具、出餐時間掌握、餐後收拾，這些過程可以讓學生們學習到分工合作及團隊精神，因此，他和系上老師非常鼓勵學生參與。
每場義煮活動開始用餐前，餐旅系學生設計了音樂表演、帶動唱、團康遊戲來炒熱氣氛，熱情地引導小朋友玩國家美食對對碰、套圈圈、吹乒乓球等團康遊戲。在美食對對碰攤位前，小朋友拿著薯條、披薩、珍珠奶茶，於各國國旗前思考該放在那裡；套圈圈則考驗著小朋友的手眼協調，「哇！套中了」、「哎呀，怎會丟不準」聲此起彼落，小朋友開心地玩遊戲，攤位前熱鬧又歡樂。
用餐時，餐旅系老師及學生為院童們挾取義大利麵、炸雞等美食，不忘一一親切地詢問份量要多還是少？育幼院及機構為了維持秩序，先安排行動較不方便的院童在第一輪取餐，其他小朋友排在第二輪，他們耐心地等候及排隊取餐，用天真活潑的開心語氣謝謝大哥哥、大姊姊帶來這場暑假美食饗宴。
國際餐旅青年學習社社長陳昆蔓指出，今年為屏東青山育幼院、台東自閉兒家庭關懷協會、花蓮原住民少年兒童之家、桃園國際兒童村、苗栗聖方濟育幼院、彰化喜樂保育院及台中信望愛智能發展中心、雅比斯教會義煮，餐點準備分葷食、全素、蛋奶素，因部份院童罹患糖尿病、蠶豆症等疾病，食材準備必須特別注意，才不會影響健康，她和所有參與的同學在這過程中學習到很多，非常感謝學長學姊、老師傳授經驗，及國際餐旅青年學習社副社長蕭邦恩和社員的協助，才能夠順利完成環台義煮10週年的活動。
另外，陳昆蔓不忘感謝贊助廠商大力支持義煮活動，贊助廠商：世勤誠旅行社、開元食品、洽富實業、台灣農業合作社、皇家可口公司、六協興業股份有限公司、冠廚食品、小磨坊、大統益、鄉村國際、協憶有限公司、大中華國際美食館、洪師父、百荷服裝工作室、寶之川、金益昇食品、米斯Mix輕食、鉅峰食品生技股、浩展水產。