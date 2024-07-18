李四川是新北最強人選？徐巧芯揭「私下1面」：別看平常溫文儒雅
外界相當關注各黨在2026新北市長選舉的布局，而目前在藍營內部，台北市副市長李四川被視為潛在候選人中最具競爭力的人選。對此，國民黨立委徐巧芯透露，李四川平常看起來好像溫文儒雅的樣子，其實他是一個很衝的人，因此李四川到底要不要選，現在還不是回答的時候，要等到水到渠成。
記者王德蓉／綜合報導
徐巧芯17日在節目《57爆新聞》表示，李四川當了這麼多年的新北市副市長，在基層、里長的經營上，都也有他的市場；此外，李四川的專業性，讓大家從台北、高雄到新北，都是佩服的，甚至不管藍綠，應該都很尊重李四川，他絕對是新北市的最強人選。
徐巧芯說，尤其李四川是工程背景出身，擔任市長要處理的是「路平、燈亮、水溝通」，而李四川做了這麼多任的副市長，其實心裡是有念頭的。徐巧芯透露自己蠻常跟李四川一起吃飯的，會發現他其實是一個很衝的人，別看他平常時好像溫文儒雅的樣子，當碰到一個事件時，李四川就會說「那不然我跟他怎麼樣。」
徐巧芯認為，現在還不是回答李四川到底要不要選這個問題的時候，要等到水到渠成。不過如果最後從民調來看，李四川確實是最強的人選，組成一個「李安團隊」，就是李四川加蔣萬安，對國民黨在北北基桃的選情，一定會有拉抬跟加分的作用。