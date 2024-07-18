沒有白嫖！川普稱要收保護費　美國務院：台灣一向「自費」防衛

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米勒指出，因此，「台灣向美國採購軍備，不僅攸關區域安全，對美國的經濟也很重要。」
米勒提到了近來美國通過補充法案，讓美國以武器庫存援助台灣，這是新作法。如果看過去幾十年來美國提供台灣的支持或安全合作，會發現台灣實際上是從美國購買，絕不是美國的慈善事業。
米勒進一步稱，美方仍然相信兩岸的和平與穩定對美國至關重要，對美國民眾和全球經濟也很重要，任何導致台海局勢不穩定的因素，都可能影響美國經濟。
當記者追問「從來沒有任何美國提供的軍事援助是台灣不付費的，對嗎？」米勒表示之前確實如此，至於為何近來會軍援台灣，米勒則稱，這反應美國對台灣的長期承諾。美國一直在評估提供台灣必要的防禦武器，讓台灣維持足夠的自我防衛能力，評估後也認為對台灣提供外國軍事融資（FMF）是合適的。
川普在6月6月下旬接受「彭博商業周刊」（Bloomberg Businessweek）專訪時表示，台灣應該向美國付保護費，更稱台灣搶走所有晶片生意。「他們超級有錢。我不認為我們跟保單有什麼兩樣。我們為什麼要這麼做？」
彭博商業周刊記者在報導中指出，川普對保護台灣免遭共軍侵犯的想法冷淡，儘管這是美國長期以來的外交政策，並獲跨黨派廣泛支持。川普抱持這種懷疑態度，一部分是基於他認為要保衛半個地球外的島嶼，存在實際困難度，且他希望台灣向美國支付保護費。