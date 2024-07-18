高雄街頭驚傳槍響！檳榔攤遭車撞又被開槍 27歲男腹部中彈送醫
本月11日，高雄市新興區忠孝一路某檳榔攤，先是遭人開車衝撞，造成一名檳榔西施受傷，今(18日)凌晨4時許，又傳出遭人開槍，導致27歲劉姓男子中彈受傷。警方獲報後，循線逮捕31歲涉案的陳姓男子，初步調查，為兩派人馬發生口角，借用檳榔攤談判，未料卻爆發開槍事件，全案依違反槍砲彈藥管制條例，與殺人未遂等罪積極查處。
記者林盈君／綜合報導
據了解，本月11日，檳榔攤遭人開車衝撞，起因是檳榔攤老闆與他人有金錢糾紛，而車輛撞擊，也導致員工26歲蘇姓女子受傷，所幸送醫救治後無大礙。18日凌晨，周姓男子與劉姓男子到酒店喝酒，過程中發生口角，雙方事後約在檳榔攤談判，未料談判破裂，陳男持手槍朝劉男射擊後逃逸。
警方獲報後，調閱監視器以車追人，逮捕涉嫌開槍的陳男到案，並起獲涉案槍枝1把、子彈5顆等，全案依違反槍砲彈藥管制條例，與殺人未遂等罪積極查處。對此警方指出，本案與11日的衝撞案，兩者並無關連，對於任何暴力滋事案件定會積極查處，將透過持續性擴大臨檢遏止不法事件，以淨化社會治安，共維安全生活環境。
※【NOWnews 今日新聞
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