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江坤俊爆激戰後「遺留內褲」！苦苓抖內幕：跟另一位開刀房護理師

▲苦苓（左）在節目《震震有詞》上爆料，據聞跟江坤俊（右）親熱還現場掉落內褲，並非新聞報導之護理師。（圖／高點綜合台提供）
▲苦苓（左）在節目《震震有詞》上爆料，據聞跟江坤俊（右）親熱還現場掉落內褲，並非新聞報導之護理師。（圖／高點綜合台提供）

記者林奕如／綜合報導

兩性專家苦苓在謝震武律師主持的高點《震震有詞》探討「揪出婚姻中的隱渣？！死不認錯、撒糖撒錢手段高？！」主題，他聊到江坤俊與護理師親熱後遺留內褲的新聞，他指出其實媒體報導不實，「根據他得知的傳聞，掉內褲的不是新聞上的護理師，而是另一位開刀房的護理師！」全場的人都露出不可置信的表情。

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兩性專家苦苓分析外遇男有三種類型，一是狼吞虎嚥、飢不擇食的「野狼型」，二是費盡心思、隱瞞到底的「狐狸型」，最後是忠厚老實典型好男人，當受到誘惑便一發不可收拾的「家犬型」。

▲《震震有詞》苦苓爆料，據聞與江坤俊親熱掉內褲之人非新聞報導之護理師（圖／高點綜合台提供）
▲資深媒體人許聖梅（最右）在節目中表示，江坤俊手上有七支代言都已拍攝完成，不排除會有廠商求償。（圖／高點綜合台提供）
江坤俊除了跟護理師有鬧緋聞，也爆出性騷同台主持人鄭凱云，他發文表示絕對沒有這件事，不過此事已經引起討論，他丟了形象跟主持棒。目前江坤俊帶家人出國度假，主持人謝震武律師問：「所有事件會因為出國離開暴風圈而降溫嗎？」資深媒體人許聖梅表示，在正宮力挺之下，外界看來似乎對江的家庭沒有太大影響。

不過，許聖梅也補充江坤俊手上有七支代言都已拍攝完成，勢必受到外遇、性騷擾風波影響，接下來不排除會被廠商求償。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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