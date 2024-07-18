江坤俊爆激戰後「遺留內褲」！苦苓抖內幕：跟另一位開刀房護理師
兩性專家苦苓在謝震武律師主持的高點《震震有詞》探討「揪出婚姻中的隱渣？！死不認錯、撒糖撒錢手段高？！」主題，他聊到江坤俊與護理師親熱後遺留內褲的新聞，他指出其實媒體報導不實，「根據他得知的傳聞，掉內褲的不是新聞上的護理師，而是另一位開刀房的護理師！」全場的人都露出不可置信的表情。
記者林奕如／綜合報導
兩性專家苦苓分析外遇男有三種類型，一是狼吞虎嚥、飢不擇食的「野狼型」，二是費盡心思、隱瞞到底的「狐狸型」，最後是忠厚老實典型好男人，當受到誘惑便一發不可收拾的「家犬型」。
江坤俊除了跟護理師有鬧緋聞，也爆出性騷同台主持人鄭凱云，他發文表示絕對沒有這件事，不過此事已經引起討論，他丟了形象跟主持棒。目前江坤俊帶家人出國度假，主持人謝震武律師問：「所有事件會因為出國離開暴風圈而降溫嗎？」資深媒體人許聖梅表示，在正宮力挺之下，外界看來似乎對江的家庭沒有太大影響。
不過，許聖梅也補充江坤俊手上有七支代言都已拍攝完成，勢必受到外遇、性騷擾風波影響，接下來不排除會被廠商求償。
※【NOWnews 今日新聞
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