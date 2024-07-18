特企／遠雄峰蘊攜手幸福空間　打造超植感居家！

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遠雄自然系列Ⅱ，在高雄市中心造一座天空森林承襲了「遠雄自然系列」以自然為核心的建築理念，「遠雄峰蘊」於市中心罕見1598坪朗闊大基地打造凌空27層的天空森林，從一樓回家的動線、到二樓漂浮花園，乃至各樓層的住家空間，以「浮島花園」建築概念，將觸手可及的綠種回城市最精華地段，賦予「人、建築與自然」合一的超植感新體驗！
遠雄峰蘊攜手幸福空間 親近自然更擁抱幸福
「微風窗台」設計小巧思 FUN大居家的100種幸福可能，深度達3米的大尺度陽台，是高雄獨有、且超受矚目的建築特色之一，透過一個又一個層層疊疊的植樹大陽台，將自然引入居家生活空間之中；近期「遠雄峰蘊」還攜手「幸福空間」，在43坪邊間大三房雙景觀陽台房型，運用「微風窗台」設計巧思，模糊室內外空間的既有框架，循著窗沿望向自家專屬祕密花園，感受陽光微風輕拂樹梢。客廳與陽台、臥室與陽台合而為一，帶領居住者迎接自然系生活的嶄新定義，自然綠意揉化為乘載幸福的生活容器，無論是孩子最愛的星空露營帳篷、小夫妻的浪漫情人雅座，都能在「遠雄峰蘊」展開家的100種幸福可能。
承襲自然系列豪宅DNA 寬闊生活尺度輕鬆入主
「43坪邊間大三房」受矚目 全室採光通風一級棒，遠雄房地產行銷經理朱可筠表示，峰蘊的主力坪數「43坪邊間大三房」，含車位總價在2,200萬內，既滿足小家庭房間數需求，又能以預售型態輕鬆入主全室採光的絕佳格局，超高CP值立即擄獲親子家庭客群青睞。格局規劃上的吸睛巧思：獨立玄關海量收納不求人，一進門就有大面的客餐廳開闊視野相迎，尤其前陽台植感設計，自然氣息讓人心曠神怡；獨立廚房規劃，適合居住者大展廚藝；臥室同樣坐擁專屬景觀陽台，日日晨昏與景相伴，彷彿置身飯店度假的悠緩愜意時光，在「遠雄峰蘊」的每一天，真切感受簡單美好的幸福感！
Data│遠雄峰蘊
基地位置： 高雄市三民區九如一路、覺民路531 巷口
基地面積： 1,598坪
建築規劃： 地上27層/地下4層
房型規劃：2~3房
坪數規劃：37-43坪
接待中心地址： 高雄市三民區九如一路550號
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