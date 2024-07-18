劉德華《狄仁傑》續作慘遭換角！趙又廷取代天王「幕後原因」曝光
徐克執導古裝電影《通天神探狄仁傑》，集結劉德華、劉嘉玲、李冰冰、鄧超和梁家輝主演，描述大唐元年武則天準備正式登基之際，朝廷中的勢力鬥爭故事。本片創下全球票房5170萬美元（約新台幣16.8億元），只是演技精湛的劉德華，卻因為千萬片酬太昂貴，在續集中被趙又廷取代，令影迷失望不已。
記者黃雅琪／綜合報導
古裝電影《通天神探狄仁傑》，不僅代表中國大陸入圍第67屆威尼斯國際電影節主競賽單元，在第30屆香港電影金像獎還獲得13項提名，最終抱回6座獎項，包括導演徐克獲得第二座香港電影金像獎「最佳導演」，以及為劉嘉玲首次奪得香港電影金像獎「最佳女主角」殊榮。
有趣的是，在《通天神探狄仁傑》之後的兩部前傳作品，《狄仁傑之神都龍王》、《狄仁傑之四大天王》男主角狄仁傑卻都從劉德華變成了趙又廷主演；據悉，天王劉德華的片酬破千萬元，在競爭激烈的電影市場中，投資方與製片多方權衡利弊考量下，最終決定換角。
《狄仁傑》系列電影第二部《狄仁傑之神都龍王》，雖然將天王劉德華換角成趙又廷主演，但在票房上卻沒有因此失利，反而賺進全球票房6.01億元人民幣（約新台幣26.9億元），然而這樣的結果也令投資方更加堅信「換角」的可行性，只是對於劉德華的影迷們確實有些惋惜。