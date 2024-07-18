衛福部稱「狼師不准報是誤會」 蔣萬安：法規模糊將提適用建議
北市信義區私立幼兒園在2022至2023年間發生狼師性侵案件，傳出有家長早就向媒體爆料「有狼師」，但是媒體卻擔心報導會遭國家通訊傳播委員會（NCC）引用《兒童少年福利權益保障法》（簡稱兒少權法）第69條「不得揭露足以辨識兒少身份」重罰，集體噤聲。衛福部16日第一時間卻指媒體「誤會了」，昨日又改口說要跟NCC討論，遭質疑前後說法矛盾。對此，台北市長蔣萬安今（18）日表示，法規比較模糊部分，沒有明確的地方將提適用建議，希望NCC、監察院與衛福部能擬定明確規範原則與標準，讓地方政府與媒體是否能夠報導有明確依循。
記者呂炯昌／台北報導
蔣萬安今日上午出席2024 TRENDY TAIPEI潮臺北起跑記者會，會前接受聯訪，媒體詢問衛福部一開始稱「狼師不准報是誤會」，昨天又說要跟NCC討論，是否覺得態度前否反覆特別針對北市府，是否需要訂定標準讓媒體可以揭露？蔣萬安表示，昨天他說過，其實在行政作為上雖然他前年還沒上任，但是願意檢視，而且請副市長林奕華做督導，過程中如果需要檢討他們都願意。
蔣萬安說，在適用法規上確實有模糊、不明確的地方，市府也會提具體建議，希望中央包含衛福部、NCC、監察院大家能共同好好討論，擬定一個確規範原則與標準，讓第一線執法的地方政府，以及媒體是否能夠報導能夠有很明確依循。
蔣萬安提到，很高興看到衛福部昨天記者會說願意邀集相關單位訂定出更明確規範原則，讓地方政府、媒體能夠依循。
台北市政府副發言人李政軒補充表示，市府建議中央能設立全國統一、涵蓋《兒少權法》、《幼教法》，以及現在在討論的《兒童托育服務法草案》等3法範圍的公告專區，能提供家長更便利的查閱相關裁處紀錄
※【NOWnews 今日新聞
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