立法院首會期落幕！游盈隆見「1數字」苦嘆：民進黨徹底搞砸了
立法院本會期於16日畫下句點，一共通過55個法案，但政府主動提案且通過的只有18個，台灣民意基金會董事長游盈隆直言，這已創下歷史最低也最難堪的紀錄。因依過去經驗，立法院能通過的法案，絕大多數是政府的提案，個別政黨或立委提的案子通過比例很低，「這一會期，民進黨是徹底搞砸了。」
記者王德蓉／綜合報導
游盈隆在臉書發文表示，國民黨方面，過去這一會期，算是大大出了一口怨氣，修理民進黨像吃深坑豆腐一樣，「爽到哭爸」，因為瞥太久了，在民眾黨刻意或不刻意地支援下，就一路壓著民進黨打，快意恩仇，尤其在所謂「國會改革法案」審理過程中。民眾黨方面，這一會期用行動證明自己是關鍵的少數，是一股絕對不可忽視的力量。
游盈隆說，這個會期對民進黨總召柯建銘以及其他50名同僚來說，是度日如年。柯建銘對外說「民進黨在立法院又不是沒有表決失敗的經驗」，似乎也沒錯；但他也許刻意沒加一句「這個會期表決失敗的痛苦是前所未有的，是痛澈心扉的」。因為曾有過八年完全執政的予取予求，現在幾乎是「沿門托缽」還不可得。
游盈隆直言，這次會期一共通過55個法案，但政府主動提案且通過的只有18個，約三分之一，這已創下歷史最低也最難堪的紀錄。因為依過去經驗，立法院能通過的法案，絕大多數是政府的提案，個別政黨或立委提的案子通過比例很低。「這一會期，民進黨是徹底搞砸了。」